Les importations agroalimentaires de l’Union européenne en provenance du Maroc ont progressé de 2% en valeur durant les neuf premiers mois de 2026, pour s’établir à 2,91 milliards d’euros. C’est ce qui ressort du dernier rapport de suivi du commerce agroalimentaire de l’UE, publié par la Commission européenne.

En un an, les achats européens ont ainsi gagné 47 millions d’euros. Sur la même période de 2025, ils s’étaient établis à 2,86 milliards d’euros. Le mouvement est inverse pour les flux qui partent d’Europe. Les exportations agroalimentaires de l’UE vers le Maroc ont reculé de 13% entre janvier et septembre, à 2,507 milliards d’euros contre 2,87 milliards un an plus tôt, soit 363 millions d’euros de moins.

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Sur l’ensemble de l’année 2025, les ventes européennes au Maroc s’étaient pourtant inscrites en hausse. Elles avaient atteint 3,784 milliards d’euros, contre 3,634 milliards en 2024, ce qui représentait 2% des exportations agroalimentaires de l’Union.

Ce recul intervient alors que les exportations agroalimentaires européennes continuent de croître dans leur ensemble. Elles totalisent 179,185 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 1%, soit 1,044 milliard de plus qu’un an auparavant.