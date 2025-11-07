Cosumar, acteur clé du Made in Morocco industriel et agroalimentaire

Dans les locaux de la raffinerie de sucre de Cosumar à Casablanca.

Lors de sa participation à la 3ème édition de la Journée nationale de l’industrie, organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), sous le thème «Le Made in Morocco, gage de qualité, de compétitivité et levier de développement intégré des territoires», le groupe Cosumar a tenu à rappeler son rôle historique dans le développement industriel et agroalimentaire du Royaume.

Depuis près d’un siècle, Cosumar place la production locale et le savoir-faire marocain au cœur de son modèle, contribuant ainsi à renforcer la souveraineté alimentaire nationale et à promouvoir l’excellence du Made in Morocco.

Un acteur industriel au service de la souveraineté alimentaire

Présent dans cinq grandes régions du Royaume avec sept sucreries et deux raffineries, dont celle de Sidi Bennour mise en service en 2024, Cosumar dispose d’une capacité de production annuelle de 2,5 millions de tonnes de sucre blanc. Cet outil industriel moderne garantit un approvisionnement régulier du marché national et contribue au rayonnement du Made in Morocco à l’international.

Le groupe exporte près d’un million de tonnes de sucre par an vers plus de 80 destinations, hors tout système de subvention, positionnant ainsi le Maroc parmi les acteurs mondiaux du secteur.

Au-delà de l’approvisionnement des ménages, Cosumar fournit également l’ensemble de l’industrie agroalimentaire marocaine en sucre, intrant essentiel, contribuant ainsi à la compétitivité de la production nationale.

Un modèle agricole inclusif et durable

Cosumar s’appuie sur un modèle d’agrégation agricole rassemblant quelque 80.000 agriculteurs partenaires, dans le cadre des contrats-programmes conclus entre la filière sucrière et l’État. Ce dispositif s’inscrit pleinement dans les orientations nationales en matière de souveraineté alimentaire, de développement rural et de durabilité.

Le groupe assure un accompagnement technique et financier de proximité grâce à un réseau de plus de 120 ingénieurs et conseillers agricoles. Il a également digitalisé toute la chaîne agricole via Attaissir, une plateforme 100% marocaine permettant le suivi des cultures, la gestion des intrants et la coordination des opérations sur le terrain.

Une filière intégrée au cœur des territoires

La plateforme Attaissir supervise également plus de 2.000 véhicules de collecte et d’équipements agricoles, garantissant la traçabilité et l’efficacité logistique de la filière. Autour du dispositif gravitent 374 PME spécialisées dans les intrants agricoles, les travaux mécanisés et la logistique, participant au dynamisme du tissu économique national.

Chaque année, Cosumar injecte près de 3 milliards de dirhams dans le monde rural, consolidant le développement territorial et la cohésion sociale. Ce modèle illustre la réussite d’un écosystème intégré où l’industrie et l’agriculture avancent de concert au service du pays.

Un engagement aligné avec la dynamique nationale

En saluant le lancement du label «Made in Morocco» par le ministère de l’Industrie et du Commerce, Cosumar se positionne comme un ambassadeur naturel de la production locale et du savoir-faire marocain. L’entreprise, fidèle à sa vocation citoyenne, produit au Maroc, avec des ressources marocaines et pour les Marocains.

À travers cet engagement, le groupe réaffirme son rôle structurant dans l’économie nationale: assurer la disponibilité du sucre, accompagner la filière agricole et industrielle, et contribuer activement au rayonnement du Made in Morocco comme symbole de souveraineté et de développement intégré des territoires.