Cosumar lance la campagne sucrière 2025-2026 sous le signe de la résilience et de l’innovation

La campagne écoulée a confirmé la résilience de la filière sucrière nationale et la capacité des agriculteurs à maintenir de bons niveaux de production malgré les contraintes climatiques, souligne le groupe Cosumar dans un communiqué. Grâce à la synergie entre agriculteurs partenaires, associations professionnelles, conseillers agricoles et Comités techniques régionaux, les résultats sont en nette progression:

Betterave à sucre: 2.005.380 tonnes produites, soit une hausse de 74% par rapport à la campagne précédente, pour une superficie récoltée de 34.150 hectares (+60%).

Canne à sucre: 278.141 tonnes récoltées sur 4.413 hectares.

Sucre blanc: 281.000 tonnes produites à partir des plantes sucrières, enregistrant une hausse de 50%.

Ces performances traduisent la mobilisation exemplaire des acteurs de la filière et la pertinence du modèle d’agrégation porté par Cosumar. Elles s’expliquent également par l’introduction de nouvelles technologies agricoles: drones pour le suivi cultural, plateforme digitale Attaissir pour le conseil agricole, pilotage intelligent de l’irrigation et fertilisation raisonnée via le Smart Blender. Ces innovations ont permis de sécuriser les rendements, d’économiser l’eau et d’améliorer la rentabilité des exploitations.

Une mobilisation collective pour la campagne 2025-2026

Pour la nouvelle campagne, les Comités techniques régionaux du sucre ont fixé un programme ambitieux de 60.000 hectares de betterave à sucre et 8.000 hectares de canne à sucre, dont 3.000 hectares de nouvelles plantations, en fonction de la disponibilité des ressources hydriques. Les semis ont débuté dès le 10 septembre 2025 dans l’ensemble des périmètres sucriers.

La répartition des superficies par région est la suivante:

Doukkala: 15.000 ha

Tadla: 15.000 ha

Moulouya: 6.000 ha

Gharb: 15.000 ha

Loukkos: 9.000 ha

Pour assurer le succès de cette campagne, Cosumar a déployé un dispositif complet d’accompagnement:

Sécurisation des intrants agricoles (semences, engrais, produits phytosanitaires) depuis avril 2025.

Préfinancement à hauteur de 500 millions de dirhams.

Reconduction de l’appui financier aux agriculteurs partenaires pour renforcer leur stabilité.

Encadrement de proximité assuré par 120 conseillers agricoles, offrant un suivi personnalisé.

À travers ces initiatives, poursuit la même source, Cosumar réaffirme son rôle d’agrégateur responsable et son engagement à soutenir durablement les agriculteurs partenaires, à améliorer leurs revenus et à renforcer la contribution de la filière sucrière à la sécurité alimentaire du Royaume.