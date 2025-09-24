Economie

Imad Ghammad nommé directeur général du groupe Cosumar

Imad Ghammad, directeur général de Cosumar.

Imad Ghammad, directeur général de Cosumar.

Hassan Mounir se retire pour raisons de santé, laissant sa place à Imad Ghammad, cadre du groupe depuis près de vingt ans et artisan de plusieurs projets stratégiques.

Par La Rédaction
Le 24/09/2025 à 10h21

Le conseil d’administration de Cosumar s’est réuni le 23 septembre 2025, sous la présidence de Hicham Belmrah.

À l’issue de ce conseil d’administration, Hassan Mounir a émis la volonté de mettre fin à ses fonctions de directeur général de Cosumar pour des raisons de santé. «Le conseil d’administration a rendu hommage à Hassan Mounir et l’a remercié vivement pour le travail accompli ainsi que pour son engagement pendant quatre décennies au profit de Cosumar et de la filière sucrière marocaine dans son ensemble», indique un communiqué du groupe.

Compte tenu de son expérience, le conseil d’administration a exprimé le souhait que Hassan Mounir continue de conseiller le groupe.

Le conseil d’administration a ensuite décidé de nommer Imad Ghammad au poste de directeur général de Cosumar à compter du même mardi 23 septembre.

Lire aussi : Agriculture 4.0, durabilité, valorisation locale... Cosumar met les bouchées doubles

Imad Ghammad a rejoint le groupe en 2006 où il a occupé plusieurs fonctions stratégiques. En 2010, il a été nommé membre du comité de direction puis directeur général délégué en décembre 2023.

«Imad Ghammad a joué un rôle clé dans l’élaboration et la mise en œuvre de divers projets de transformation majeurs du groupe Cosumar. Le conseil d’administration a formulé ses vœux de succès au nouveau directeur général et l’a assuré de son soutien», lit-on.

Cosumar est l’opérateur sucrier historique au Maroc depuis 1929. Présent dans 5 régions agricoles ainsi qu’à Casablanca, Cosumar a la responsabilité de l’approvisionnement en sucre du marché marocain. Modèle d’agrégateur agricole récompensé par la FAO, le groupe est également reconnu comme l’un des pionniers de la RSE au Maroc.

Par La Rédaction
Le 24/09/2025 à 10h21
#Cosumar#Al Mada#sucre

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cosumar met le cap sur l’export

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cosumar: une production 330.000 tonnes de sucre attendue cette année, 600.000 tonnes visées en 2026

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture 4.0, durabilité, valorisation locale... Cosumar met les bouchées doubles

Entreprise

Cosumar: un chiffre d’affaires consolidé de 10.239 MDH à fin décembre 2024

Articles les plus lus

1
La fin du monde a eu lieu hier
2
Transferts des MRE: Bank Al-Maghrib rassure mais exige la levée des zones d’ombre de l’accord avec la France
3
L’œil de Carlos. Pendant qu’elle dispute au Maroc son patrimoine unique, l’Algérie oublie ses origines Kouloughlis
4
Bitcoin au Maroc: l’interdit qui séduit
5
«Entre 5% et 20% de la population algérienne est d’origine turque»: l’ambassadeur de Turquie en Algérie à l’origine d’une onde de choc
6
Législatives: le scrutin aura lieu fin septembre 2026
7
Quand l’ambassadeur turc rappelle que l’actuelle Algérie fut une colonie ottomane
8
Transferts des MRE: un léger repli qui cache un potentiel inexploité
Revues de presse

Voir plus