Le Sensya sacré «Africa’s best italian cuisine restaurant 2025» aux World Culinary Awards

Le Sensya, du chef étoilé Francesco Franzese, un restaurant italien niché au cœur de The view Agadir

Sacré «Africa’s best italian cuisine restaurant 2025» aux World Culinary Awards, Le Sensya confirme l’excellence du savoir-faire culinaire italien au Maroc. Niché au cœur de The View Agadir, le restaurant du chef étoilé Francesco Franzese réinvente l’Italie avec finesse et émotion, entre rigueur technique et poésie gustative.

Le 23/10/2025 à 19h49

Le Sensya, restaurant italien niché au cœur de The View Agadir, vient d’être consacré «Africa’s best italian cuisine restaurant 2025» aux World Culinary Awards, qui célèbre chaque année les acteurs les plus remarquables de la scène gastronomique mondiale.

Aux commandes, le chef étoilé Michelin offre bien plus qu’une interprétation de la cuisine italienne: il en livre une vision intime, sensible et exigeante. Une Italie personnelle, façonnée par l’instinct et la rigueur, où la précision technique dialogue avec l’émotion pure.

Chaque assiette signée Francesco Franzese raconte une histoire, celle d’un héritage culinaire ancré dans les traditions italiennes, mais sans nostalgie. Sa cuisine est faite d’équilibres et de textures, de gestes précis et de fulgurances créatives.

Le Maroc brille au Village international de la gastronomie 2025 à Paris

Dans l’assiette, l’Italie se réinvente sans se trahir. Le Sensya célèbre les saisons, les origines et les contrastes, entre douceur et intensité, mer et terre…

«Cette distinction honore toute une philosophie: celle d’une cuisine italienne qui cherche à émouvoir, à surprendre et à raconter. Je suis fier de porter cette vision ici, au Maroc, terre d’accueil et d’inspiration», confie Francesco Franzese.

Ici, tout invite à la lenteur, à la contemplation, à cette forme rare d’attention que requiert la haute gastronomie. En hissant Le Sensya au rang des plus belles tables du continent, les World Culinary Awards confirment également la vocation du groupe The View hotels: faire rayonner un art de vivre marocain ouvert sur le monde, où excellence, élégance et émotion sont les piliers fondateurs de l’expérience.

Par Contenu de marque
«The Times» chante les louanges de Fès, «la fascinante capitale culturelle du Maroc, inchangée par le tourisme»

Marrakech dans le classement mondial des 20 villes où l'on se sent le plus heureux, selon leurs habitants

La télévision franco-allemande Arte met la pastilla marocaine à l'honneur

The View Bouznika élu «Morocco's Best Wellness Retreat 2025» aux World Spa Awards

