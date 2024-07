Le secteur des carburants de nouveau sous la loupe du Conseil de la concurrence

Les importations de gasoil et d’essence au Maroc ont atteint un total de 1,47 million de tonnes au premier trimestre 2024, représentant une valeur de 12,89 milliards de dirhams. Comparé à la même période en 2023, cela représente une augmentation de 9,1% en volume et de 0,9% en valeur. Le gasoil, qui constitue 91% des importations, a vu ses volumes augmenter de manière significative, reflétant une demande accrue et une réponse adéquate des importateurs, indique le magazine Finances News Hebdo.

En parallèle, la capacité de stockage des carburants a progressé de 16%, atteignant 1,50 million de tonnes à la fin mars 2024. Le nombre total de stations-service au Maroc a augmenté, passant à 3.411 à la fin du premier trimestre 2024, avec l’ajout de 61 nouvelles stations. Les neuf principales sociétés de distribution possèdent ensemble 2.515 de ces stations, consolidant ainsi leur présence sur le marché national.

«Le chiffre d’affaires des ventes du gasoil et de l’essence a atteint 18,98 milliards de dirhams au premier trimestre 2024, marquant une légère hausse par rapport aux 18,87 milliards de dirhams enregistrés à la même période en 2023. Cette croissance, bien que modeste, indique une stabilité relative du marché malgré les variations des prix à l’international», lit-on.

Les recettes fiscales liées à l’importation de ces carburants ont également connu une hausse, atteignant 6,45 milliards de dirhams, soit une augmentation de 6,7% par rapport au premier trimestre 2023. Cette augmentation des recettes fiscales est principalement due à l’accroissement des volumes d’importation et à une collecte efficace de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC). Les recettes de la TVA à l’importation ont également progressé de 1,76%, atteignant 1,8 milliard de dirhams.

Le coût d’achat moyen pondéré par les variations des stocks des neuf opérateurs a été de 10,18 dirhams par litre pour le gasoil et de 10,86 dirhams par litre pour l’essence au premier trimestre 2024. Malgré une hausse des coûts d’achat à l’international, les prix de cession moyens sur le marché national se sont établis à 11,45 dirhams par litre pour le gasoil et à 12,72 dirhams par litre pour l’essence.

Les neuf sociétés de distribution de carburants ont vu leurs coûts d’achat augmenter de manière modérée: 0,17 dirham par litre pour le gasoil et 0,32 dirham par litre pour l’essence. Cependant, ces hausses sont nettement inférieures à celles des cotations internationales, qui ont augmenté de près de 0,47 dirham par litre pour le gasoil et de dirham par litre pour l’essence.