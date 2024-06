Carburants: le Maroc 4e pays le plus cher en Afrique

Bien que les cours du pétrole aient connu une chute importante au niveau mondial, le Maroc se classe au quatrième rang des pays africains où les prix des carburants sont les plus élevés, selon le site «Global Petrol Prices», repris par le magazine Finances News Hebdo. En date du 20 mai, le prix du litre de carburant au Maroc était de 1,54 dollar, juste après la Centrafrique, le Sénégal, les Seychelles et le Zimbabwe.

«Il est également à la première place parmi les pays arabes ayant les prix des carburants les plus élevés, avec un coût moyen au litre de diesel de 14,79 dirhams (1,4 dollar américain) et un prix moyen du litre d’essence atteignant 15,46 dirhams (1,54 dollar américain). Cette situation paradoxale, avec la baisse mondiale des cours qui ne se reflète pas sur les prix à la pompe, soulève de nombreuses préoccupations auprès des consommateurs», lit-on.

La dépendance du Maroc aux importations de carburant est une des principales raisons de ces prix élevés. Contrairement aux pays producteurs de pétrole, le Maroc ne bénéficie pas des avantages de la production domestique pour amortir les chocs des prix mondiaux.

S’y ajoute la composition du prix: 61% du prix proviennent du marché international, et 31% sont constitués des impôts et taxes, alors que les charges de distribution et la marge bénéficiaire représentent 8% du prix à la pompe. De ce fait, même si on réussit à réduire le décalage d’approvisionnement, l’impact ne peut être que partiel.

«Il faut aussi prendre en compte le coût de raffinage qui ne suit pas forcément la baisse du pétrole brut, surtout que l’activité de raffinage a connu un recul à l’échelle mondiale. Et ce, du fait que les investissements ont été plus orientés plus vers les énergies renouvelables que vers le raffinage», indique Finances News Hebdo.

Les prix élevés des carburants au Maroc ont des répercussions directes sur l’économie nationale. Ils affectent divers secteurs, entraînant une hausse générale des prix des biens et services. Le secteur le plus impacté est le transport; le plus influencé, mais aussi le plus influent, du fait que l’augmentation de son coût se répercute très vite sur les consommateurs et un grand nombre de produits. Cette situation pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des consommateurs et freine la compétitivité économique du pays.