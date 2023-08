Appels au plafonnement des prix des carburants

C’est un appel qui s’élève à chaque fois que les prix à la pompe atteignent des niveaux élevés. L’association «Le Front social marocain» a de nouveau sollicité du gouvernement une intervention afin de plafonner les prix des carburants, et ce dans un contexte où plusieurs acteurs sociaux s’inquiètent de l’impact de ces hausses, le pouvoir d’achat des Marocains étant déjà mis à mal par l’inflation.

Dans son édition du mercredi 23 août, Assabah rapporte que, dans les milieux sociaux et syndicaux, l’inquiétude est à son comble, d’autant que les hausses successives des prix à la pompe, ces dernières semaines, laissent présager un impact direct sur les prix d’autres produits, ce qui poussera l’inflation à des niveaux encore plus élevés. La même source ajoute que des représentations professionnelles, notamment dans le secteur des transports, brandissent déjà la menace d’une grève pour protester contre ces hausses et inciter le gouvernement à y mettre un terme.

Il faut dire aussi que les dernières hausses des prix des carburants interviennent dans un contexte où le pouvoir d’achat des Marocains est déjà impacté par la conjonction de plusieurs facteurs, notamment la rentrée scolaire qui intervient juste après les vacances d’été, tout cela alors que l’inflation commençait à peine à s’essouffler, après plusieurs mois de fortes hausses.

Par ailleurs, et toujours d’après Assabah, le contexte actuel a de nouveau remis sur la table le rôle du Conseil de la concurrence dans la lutte contre les ententes dont sont accusés certains distributeurs d’hydrocarbures. Il en est de même de la responsabilité du gouvernement qui est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de limiter les répercussions des hausses des prix des carburants.

C’est dans ce cadre qu’intervient cette nouvelle sortie du Front social marocain qui, selon le quotidien, juge les dernières hausses excessives, avec des prix en hausse de 1,6 dirham pour le litre d’essence et 1,5 dirham pour celui du gasoil. Pour l’association qui dénonce ces hausses, le marché des carburants n’est finalement pas si libéralisé que cela, puisque des «lobbies» le contrôlent et provoquent ces hausses qui impactent avant tout le budget des ménages. C’est pourquoi ce Front appelle à la prise de mesures urgentes afin de mettre un terme à ces niveaux élevés des prix à la pompe. Le plafonnement des prix pourrait être une solution concrète. La même source rappelle également l’une des demandes qui revient souvent quand le sujet des prix des carburants est évoqué, à savoir la suppression de certaines taxes comme la TVA pour réduire ces prix, ou encore le sauvetage du raffineur La Samir, en arrêt d’activité depuis plusieurs années maintenant.