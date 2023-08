Carburants: les transporteurs réclament le rétablissement du fonds spécial

Le gasoil a augmenté de 1,65 dirham en deux semaines seulement. Et cette hausse serait injustifiée, selon de nombreux spécialistes. Même si d’autres nuancent. Mostafa Labrak, directeur général d’Energysium Consulting, expliquait que cette hausse était justifiée par l’augmentation de la demande en carburants pendant la période estivale. Une chose est sûre, et en clair, de l’avis de cet expert, les prix ne sont pas prêts de revenir au niveau d’avant Covid-19.

Premiers à être lourdement impactés, les transporteurs, relève le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 18 août. Les professionnels, qui ne bénéficient plus, depuis mai dernier, du soutien étatique dans le cadre d’une subvention exceptionnelle qui leur permettait d’en atténuer l’impact, veulent son rétablissement via un fonds spécial. «Nous lançons un appel au gouvernement pour la programmation d’une nouvelle subvention au profit des chauffeurs, notamment des petits et grands taxis», souligne un syndicaliste du transport urbain, cité par le quotidien. «Nous n’encourageons pas les chauffeurs de taxi à augmenter leurs tarifs mais nous n’excluons pas la mise en place d’une stratégie pour nous faire entendre», poursuit-il.

En juin dernier, ayant constaté le retard du versement des subventions au profit de certains professionnels, et alors que le prix du gasoil poursuivait son envolée, les transporteurs avaient brandi la menace d’une grève, sans toutefois la mettre à exécution. «Aujourd’hui encore, la coordination syndicale nationale du secteur du transport routier de marchandises - qui regroupe les syndicats affiliés à l’Union marocaine du travail (UMT), la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) et l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) - a demandé au gouvernement d’assumer pleinement ses responsabilités», avant de l’inviter à «intervenir pour réduire l’impact négatif de la flambée des prix sur le pouvoir d’achat des citoyens».

Une grève des transporteurs se profile-t-elle à l’horizon? «Les spécialistes restent optimistes, estimant que les prix actuels n’atteindront pas les pics de l’année dernière. Le Conseil de la concurrence est récemment sorti de sa réserve pour adresser une notification de griefs à neuf entreprises opérant sur les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du gasoil et de l’essence», souligne Les Inspirations Eco.