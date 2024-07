Carburants: importations, chiffre d’affaires, marges... Tout sur l’activité des distributeurs au Maroc au 1er trimestre 2024

Après avoir été condamnées à payer une amende transactionnelle de 1,84 milliard de dirhams suite à un accord conclu avec le Conseil de la concurrence, les neuf sociétés pétrolières soupçonnées d’entente sur les prix s’étaient engagés chacune, à transmettre un reporting trimestriel au régulateur qui lui permettra de suivre leurs activités d’approvisionnement, de stockage et de distribution du gasoil et de l’essence.

Dans un récent rapport, l’institution dirigée par Ahmed Rahhou fait le point sur les principales caractéristiques du marché national des hydrocarbures durant le premier trimestre 2024. On y apprend que les importations totales en gasoil et en essence ont enregistré une hausse de 9,1% en volume pour s’établir à 1,47 million de tonnes, et une augmentation de 0,9% en valeur, pour atteindre 12,89 milliards de dirhams. Le gasoil a ayant représenté près de 91% du volume et de la valeur de ces importations.

Un chiffre d’affaires de près de 20 milliards de dirhams

Les importations des neuf sociétés concernées par le reporting représente environ 87% des parts en volume et en valeur. Concrètement, en volume, elles ont atteint près de 1,27 million de tonnes au cours des trois premiers mois de l’année, soit une progression de près de 5% par rapport à la même période en 2023. Et en valeur, ces achats se sont élevés à 11,21 milliards de dirhams, en baisse de 3%.

Au total, les neuf opérateurs ont vendu un volume d’environ 1,7 milliard de litre entre janvier et fin mars de l’année en cours, soit une hausse de 4,6% en comparaison à la même période un an auparavant. Ce qui leur a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 18,98 milliards de dirhams durant le premier trimestre, en hausse de près de 1% par rapport à la même période en 2023. Là aussi, le gasoil a concentré 86% du volume et 85% de la valeur des ventes.

Le Conseil de la concurrence s’est aussi intéressé aux marges commerciales brutes moyennes de ces pétroliers et a constaté que les neuf sociétés ont réalisé une marge brute moyenne pondérée de 1,46 dirham/litre pour le gasoil et 2,07 dirhams/litre pour l’essence. «Les marges brutes moyennes pondérées du 1er trimestre de l’année 2024, dégagées sur la vente du gasoil, fluctuent entre un minimum de 1,24 dirham/litre et un maximum de 1,69 dirham/litre. Quant à l’essence, les niveaux de marges brutes demeurent relativement élevés par rapport à ceux du gasoil et ont varié entre un minimum de 1,76 dirham/litre et un maximum de 2,26 dirhams/litre», précise-t-il.

Prix de cession moyen de 11,45 dirhams/litre pour le gasoil

L’institution dirigée par Ahmed Rahhou a également effectué une analyse de la corrélation entre la variation des cotations (CIF) à l’international (tous les frais nécessaires pour acheminer les produits importés jusqu’aux ports marocains), des coûts d’achat et des prix de vente du gasoil et de l’essence au niveau national, tous opérateurs confondus, durant le premier trimestre de l’année en cours. «Cette période s’est caractérisée par des tendances de variations hétérogènes des cotations CIF par rapport aux prix de vente à la pompe, aussi bien pour le gasoil que pour l’essence», a-t-elle souligné.

Pour ce qui est du gasoil, «la somme des variations des cotations CIF de toutes les quinzaines de ce trimestre a enregistré une augmentation de 0,5 dirham/litre, tandis que le prix de vente à la pompe a enregistré une légère diminution d’environ 0,21 dirham/litre». Quant à l’essence, la cotation CIF moyenne trimestrielle a augmenté de 1,15 dirham/litre, mais le prix de vente est resté pratiquement inchangé avec une variation marginale de moins de 0,06 dirham/litre.

S’agissant des neuf pétroliers, le coût d’achat moyen pondéré a atteint 10,18 dirhams/litre pour le gasoil, et 10,86 dirhams/litre pour l’essence. Concernant le prix de cession moyen du marché, il s’est établi à 11,45 dirhams/litre pour le gasoil et à 12,72 dirhams/litre pour l’essence.

D’après le Conseil de la concurrence, les sociétés de distribution, qui ont enregistré une légère hausse de leurs coûts d’achat, soit 0,17 dirham/litre pour le gasoil et 0,32 dirham/litre pour l’essence, «n’ont pas répercuté ces hausses enregistrées au niveau de leur coût d’achat sur leurs prix de cession. Bien au contraire, les prix de cession du gasoil ont affiché une légère baisse d’environ 0,31 dirham/litre».

Par ailleurs, le rapport révèle qu’à fin mars 2024, la capacité de stockage disponible au Maroc était de 1,5 million de tonnes, en augmentation d’environ 16% par rapport à la même période en 2023. Les neuf sociétés concernées disposent d’une capacité combinée de 1,2 million de tonnes (dont 86% relative au gasoil), soit 80% de la capacité totale du Royaume.