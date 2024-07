Hausse du prix des carburants: voici les tarifs affichés à Casablanca ce lundi 1er juillet

Comme annoncé précédemment, le prix des carburants à la pompe a de nouveau augmenté ce lundi 1er juillet. D’après le dernier relevé effectué par Le360, ce matin au niveau du centre-ville de Casablanca, le gasoil s’affiche à 12,57 dirhams le litre dans les stations-service de Afriquia et Shell. Il est, en revanche, à 12,54 dirhams le litre chez Winxo.

S’agissant de l’essence, Afriquia et Shell vendent le litre à 14,66 dirhams, au moment où il est affiché à 14,63 dirhams à Winxo. Quant au distributeur Total, il n’a pas encore actualisé ses tarifs, proposant toujours le litre de diesel à 12,24 dirhams et celui de l’essence à 14,50 dirhams.

Il est à noter qu’à cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.

Pour atténuer l’impact de la flambée du prix des carburants sur le pouvoir d’achat des consommateurs, le gouvernement a mobilisé une aide financière directe au profit des transporteurs de marchandises et de voyageurs, toutes catégories confondues (taxis, autobus, camions, tracteurs routiers, etc.). L’impact budgétaire de cette opération exceptionnelle lancée en 2022 a atteint un montant de plus de 5 milliards de dirhams.