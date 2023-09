Le secteur bancaire et la CGEM se mobilisent en faveur des victimes du séisme

Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) est mobilisé pour contribuer à l’effort national de solidarité suite au tremblement de terre ayant touché notre pays le 8 septembre 2023. C’est ce que nous apprend le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du mardi 12 septembre.

«Dans ce cadre, le GPBM annonce que les banques appliquent la gratuité totale sur les services bancaires de transfert des dons du public, clients et non clients, destinés au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume et ce quels que soient les canaux utilisés et leur provenance tant du Maroc que de l’étranger», lit-on.

Les banques ont pris les dispositions nécessaires pour sensibiliser leur personnel et déployer les moyens appropriés au niveau du réseau bancaire à travers le Royaume afin de faciliter la réalisation de ces opérations et d’assurer le meilleur accompagnement des donateurs.

Par ailleurs, et dans un message adressé aux membres de la CGEM, son président, Chakib Alj, annonce la mise en place d’un dispositif de gestion des contributions des entreprises pour venir en aide aux victimes. Une décision actée à l’issue d’une réunion de coordination de l’organisation qui s’est tenue lundi 11 septembre, à laquelle ont pris part le bureau de la confédération, ainsi que les présidents des fédérations et des CGEM Régions.

«Une task force a été créée pour veiller à l’efficience de ce dispositif qui sera coordonné avec le ministère de l’Intérieur, notamment les autorités des régions touchées», a précisé, Chakib Alj, ajoutant que les recettes des dons du Fonds Solidarité-CGEM seront versées sur le Fonds spécial de gestion des effets du tremblement de terre domicilié à Bank Al-Maghrib.