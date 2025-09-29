Economie

Le prix de l’or s’envole: 830 DH le gramme brut à Casablanca

La vitrine d'une bijouterie à kissariat El Haffari au centre-ville de Casablanca. (S.Bouchrit/Le360).

Par Fatima El Karzabi et Said Bouchrit
Le 29/09/2025 à 10h30

VidéoL’or n’a jamais été aussi cher: à Casablanca, le gramme brut atteint 830 dirhams et les bijoux dépassent les 1.200 dirhams. Une flambée qui inquiète les professionnels et freine les achats.

Alors que le cours de l’or atteint des sommets sur les marchés internationaux, les bijoutiers marocains subissent de plein fouet cette envolée. À Casablanca, capitale économique du Royaume, artisans et commerçants décrivent une flambée inédite des prix, bouleversant à la fois leurs approvisionnements et le comportement des clients.

Le roi des métaux perd sa stabilité

Pour Mokhtar Kerroumi, président de l’Association des bijoutiers artisans de la région Casablanca-Settat, l’or est «le seul métal qui ne connaît pas de stabilité, surtout depuis la période de la pandémie». Aujourd’hui, le gramme d’or brut atteint 830 dirhams, mais une fois travaillé, son prix s’échelonne entre 950 et 1.050 dirhams, voire davantage selon la qualité de la finition.

Il déplore également l’absence au Maroc d’institutions officielles dédiées à la vente stable de la matière première, ce qui accentue les fluctuations liées à l’offre et à la demande.

Un impact direct sur la clientèle

Pour les commerçants, la hausse a changé le comportement des clients. Anouar Aït Mansour, bijoutier casablancais, explique:

«L’augmentation des prix au niveau international se répercute fortement chez nous, sur les tarifs mais aussi sur la fréquentation. Le client qui venait deux à trois fois par an ne revient plus qu’une fois tous les deux ou trois ans».

La flambée des cours réduit donc le pouvoir d’achat des ménages et freine l’écoulement des bijoux en or, longtemps perçus comme un placement sûr.

Une envolée continue

La volatilité est telle que les prix changent parfois d’une semaine à l’autre, voire d’un jour à l’autre. Charafeddine Hammouch, autre commerçant, souligne que «le prix peut dépasser 1.200 dirhams selon la qualité de la fabrication». Entre janvier et septembre, le tarif a grimpé de près de 150 dirhams.

Selon lui, si la tendance actuelle se poursuit, le prix de la matière brute pourrait franchir la barre des 1.000 dirhams le gramme d’ici la fin de l’année.

Par Fatima El Karzabi et Said Bouchrit
Le 29/09/2025 à 10h30
#or#marché#prix#consommation#Casablanca

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Or: la spéculation fait monter les prix à des sommets et met à mal le marché

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

L’or séduit à nouveau les Marocains

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fès: comment les bijoutiers s’adaptent à la flambée du prix de l’or

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

L’œil de Carlos. Acheter de l’or? Plus facile à dire qu’à faire

Articles les plus lus

1
Gad Le Magnifique
2
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
3
Le régime d’Alger accusé à nouveau par le Mali d’être «un exportateur du terrorisme»
4
D’Amina Filali à Imane, le drame au féminin face à l’esprit de la loi
5
Diana Holding: Rita Zniber rejette le scénario d’un «héritier désigné» et confirme l’ouverture du capital
6
L’histoire secrète du Bureau politique du Polisario à Paris
7
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
8
À New York, l’American Jewish Committee rend hommage à Serge Berdugo et consacre «l’exception marocaine»
Revues de presse

Voir plus