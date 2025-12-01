Economie

Le PIB touristique bondit de 38,4% en 2024

La place Jemaa El-Fna au coucher de soleil, à Marrakech.

L’année 2024 marque un nouveau palier, avec un PIB touristique en hausse de 38,4% par rapport à 2019 et une contribution portée à 7,3% du PIB national. Une dynamique tirée par l’essor du tourisme récepteur et la forte progression de la consommation intérieure.

Par Lahcen Oudoud
Le 01/12/2025 à 10h09

Le tourisme marocain confirme sa dynamique post-pandémie. Selon les résultats du compte satellite du tourisme (CST) publiés par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), le Produit intérieur brut touristique a enregistré en 2024 une progression notable de 38,4% par rapport à 2019. Sa contribution au PIB national s’est ainsi renforcée, passant de 6,8% à 7,3%.

Cette performance repose sur une nette reprise de la consommation touristique intérieure, qui atteint 201,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, contre 141,4 MMDH en 2019, soit une hausse de 42,6%. La progression résulte principalement de l’essor du tourisme récepteur, ainsi que d’une amélioration de la consommation liée au tourisme interne et émetteur.

La consommation du tourisme récepteur, regroupant les touristes non-résidents (étrangers et Marocains résidant à l’étranger), s’est appréciée de 46,8%, passant de 93,2 MMDH en 2019 à 136,9 MMDH en 2024.

La consommation du tourisme interne et émetteur, qui concerne les résidents voyageant au Maroc en dehors de leur environnement habituel ainsi que ceux se rendant à l’étranger (dépenses réalisées au Maroc), a progressé de 34,6%, atteignant 64,8 MMDH.

Les indicateurs du secteur en nette amélioration

Dans ce contexte, le tourisme récepteur a renforcé son poids dans la consommation intérieure, représentant 67,9% en 2024, contre 65,9% en 2019. La part du tourisme interne et émetteur, elle, s’est établie à 32,1%, contre 34,1% auparavant.

Le HCP indique également que la production du secteur touristique a connu une hausse significative de 42,3%, atteignant 181,9 MMDH en 2024 contre 127,8 MMDH en 2019. La valeur ajoutée du secteur a, pour sa part, progressé de 37%, pour s’établir à 96,4 MMDH.

Soutenue par une augmentation de 46% des impôts nets de subventions sur les produits touristiques, cette dynamique a permis au PIB touristique de s’élever à 116,2 MMDH en 2024, contre 83,9 MMDH en 2019.

Lire aussi : Arrivées de touristes en Afrique du Nord à fin septembre: le Maroc et l’Égypte au coude-à-coude

Les ratios publiés confirment l’ancrage croissant du tourisme dans l’économie nationale. La production touristique représente 6,9% de la production nationale en 2024, contre 6,2% en 2019.

La valeur ajoutée touristique pèse désormais 6,8% de celle de l’économie nationale, tandis que la valeur ajoutée touristique rapportée au PIB est passée de 5,7% à 6%.

Le HCP précise enfin que le passage à la base 2014 a conduit à une réévaluation du PIB touristique de l’année 2019 de 3%, tandis que le PIB national a été ajusté de 8,2%.

Par Lahcen Oudoud
Le 01/12/2025 à 10h09
#Tourisme#tourisme interne#voyages au Maroc

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tourisme: l’ONMT met le paquet pour la Coupe d’Afrique des Nations

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le tourisme vers un record: 2025, une nouvelle année de référence

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Tourisme. Pourquoi le Maroc doit miser davantage sur le marché américain

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tourisme: une trajectoire ascendante, mais à encadrer

Articles les plus lus

1
L’Algérie, une fabrication coloniale: ce que révèlent les archives militaires françaises
2
Aroni Chaudhuri, économiste: «La question n’est pas si le Maroc deviendra un hub, mais à quelle vitesse?»
3
Paysages marocains, foi et quête: la formule Oliver Laxe dans son film «Sirāt»
4
À quoi mène la débauche virtuelle?
5
À la découverte de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid, désormais ouverte à la circulation
6
Rappel massif des Airbus A320: quel impact sur les compagnies marocaines
7
Paralysie du recouvrement des taxes locales: un blocage inédit qui plonge la réforme dans la crise
8
Défense. Exercice naval Chebec 25: retour en images sur trois semaines de manœuvres franco-marocaines
Revues de presse

Voir plus