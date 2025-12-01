Le PIB touristique bondit de 38,4% en 2024

La place Jemaa El-Fna au coucher de soleil, à Marrakech.

Le tourisme marocain confirme sa dynamique post-pandémie. Selon les résultats du compte satellite du tourisme (CST) publiés par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), le Produit intérieur brut touristique a enregistré en 2024 une progression notable de 38,4% par rapport à 2019. Sa contribution au PIB national s’est ainsi renforcée, passant de 6,8% à 7,3%.

Cette performance repose sur une nette reprise de la consommation touristique intérieure, qui atteint 201,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, contre 141,4 MMDH en 2019, soit une hausse de 42,6%. La progression résulte principalement de l’essor du tourisme récepteur, ainsi que d’une amélioration de la consommation liée au tourisme interne et émetteur.

La consommation du tourisme récepteur, regroupant les touristes non-résidents (étrangers et Marocains résidant à l’étranger), s’est appréciée de 46,8%, passant de 93,2 MMDH en 2019 à 136,9 MMDH en 2024.

La consommation du tourisme interne et émetteur, qui concerne les résidents voyageant au Maroc en dehors de leur environnement habituel ainsi que ceux se rendant à l’étranger (dépenses réalisées au Maroc), a progressé de 34,6%, atteignant 64,8 MMDH.

Les indicateurs du secteur en nette amélioration

Dans ce contexte, le tourisme récepteur a renforcé son poids dans la consommation intérieure, représentant 67,9% en 2024, contre 65,9% en 2019. La part du tourisme interne et émetteur, elle, s’est établie à 32,1%, contre 34,1% auparavant.

Le HCP indique également que la production du secteur touristique a connu une hausse significative de 42,3%, atteignant 181,9 MMDH en 2024 contre 127,8 MMDH en 2019. La valeur ajoutée du secteur a, pour sa part, progressé de 37%, pour s’établir à 96,4 MMDH.

Soutenue par une augmentation de 46% des impôts nets de subventions sur les produits touristiques, cette dynamique a permis au PIB touristique de s’élever à 116,2 MMDH en 2024, contre 83,9 MMDH en 2019.

Lire aussi : Arrivées de touristes en Afrique du Nord à fin septembre: le Maroc et l’Égypte au coude-à-coude

Les ratios publiés confirment l’ancrage croissant du tourisme dans l’économie nationale. La production touristique représente 6,9% de la production nationale en 2024, contre 6,2% en 2019.

La valeur ajoutée touristique pèse désormais 6,8% de celle de l’économie nationale, tandis que la valeur ajoutée touristique rapportée au PIB est passée de 5,7% à 6%.

Le HCP précise enfin que le passage à la base 2014 a conduit à une réévaluation du PIB touristique de l’année 2019 de 3%, tandis que le PIB national a été ajusté de 8,2%.