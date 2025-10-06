Tourisme: une trajectoire ascendante, mais à encadrer

Le Maroc connaît, depuis plusieurs années, une croissance soutenue de son secteur touristique, devenu un moteur essentiel de son économie. Mais comme l’illustrent les expériences internationales, notamment celle de la Thaïlande, un tourisme trop centralisé dans la stratégie nationale peut montrer ses limites et générer des effets secondaires inquiétants, indique le magazine Challenge dans une analyse dédiée.

Pendant plus de deux décennies, la Thaïlande a été l’une des vitrines du tourisme mondial, accueillant près de 40 millions de visiteurs en 2019 et générant environ 20% du PIB national. Cette réussite spectaculaire s’est accompagnée du développement d’infrastructures, de l’expansion du transport aérien, de la dynamisation de l’hôtellerie et de l’emploi, a-t-on pu lire. Mais, derrière ces chiffres flatteurs, le modèle thaïlandais a révélé ses fragilités: surtourisme, déséquilibre régional, pression écologique, hausse des prix et perte d’authenticité.

Des études récentes confirment que le tourisme seul ne garantit pas une croissance durable. Sa contribution est conditionnelle. Qualité institutionnelle, stabilité réglementaire, diversification économique et gestion territoriale sont indispensables pour éviter que le succès ne se transforme en bulle fragile ou en crise locale, a-t-on pu lire.

Le Royaume, qui vise 26 millions de visiteurs d’ici 2030, enregistre une croissance à deux chiffres du nombre de touristes depuis début 2025, portée par la stabilité politique, l’amélioration des liaisons aériennes et la visibilité internationale en perspective de la Coupe du Monde 2030, note Challenge. Marrakech, Casablanca et Agadir concentrent plus de 60% des nuitées, tandis que de nouvelles destinations comme Dakhla, Chefchaouen ou Ouarzazate gagnent en attractivité internationale.

Cependant, cette expansion rapide soulève des signaux d’alerte. La crise du logement liée aux plateformes de location courte durée et l’accessibilité limitée des hébergements aux nationaux illustrent les tensions potentielles du «tout touristique». «Nous sommes en situation d’opportunisme et cette politique pourrait se transformer en bulle que le pays paierait très cher», prévient Amal Karioun, président de la Fédération nationale des agences de voyages, cité par Challenge. «L’État doit encadrer l’offre, sanctionner les infractions, et éviter à la fois le surtourisme et une dérégulation complète».

Des villes européennes, comme Venise ou Florence, expérimentent des solutions pour réguler le flux touristique: ticket d’entrée, limitation de nouvelles locations touristiques, gestion raisonnée des infrastructures. Dans le Royaume, certains experts plaident pour une réflexion similaire.

Les axes en seraient de définir une stratégie claire, analyser les forces et faiblesses du tourisme national, et ne pas viser uniquement les chiffres mais aussi la durabilité et l’inclusion des habitants. «Le tourisme doit rester une ressource, et ne pas devenir une malédiction pour ceux qui vivent dans les destinations les plus prisées», résume un spécialiste, également cité par le magazine.

Repenser l’offre d’hébergement, promouvoir des alternatives accessibles comme les campings ou les logements communautaires, et intégrer les Marocains dans la chaîne de valeur touristique sont autant de leviers pour consolider la croissance, tout en évitant les écueils constatés ailleurs.