VidéoEn visite à la province de Driouch, le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki, a donné le coup d’envoi à plusieurs projets de développement agricole. La visite a aussi été l'occasion de faire le point de l'état d'avancement des différents programmes lancés dans le cadre de la stratégie Génération Green.

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a effectué le mardi 11 octobre 2022, une visite de terrain dans les provinces de Driouch et Guercif. Il était accompagné du Gouverneur de la province de Driouch, du Gouverneur de la province de Guercif, du Président de la chambre d'agriculture, du Président du conseil provincial de Guercif, des professionnels, des élus et d'une importante délégation de responsables du ministère.

Lors de cette visite, le ministre a donné le coup d’envoi à l’opération d’accompagnement des projets d’entrepreneuriat agricole portés par les jeunes et les femmes. Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre du plan agricole régional de la stratégie Génération Green, vise à créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles dans les provinces de Driouch et de Guercif. Il consiste à accompagner les centres régionaux de jeunes entrepreneurs dans la mission d’incubation, de formation et de conseil.

L’opération porte sur l’identification et la cartographie des idées de projets d’entreprenariat d’environ 20.100 jeunes et femmes l’échelle nationale, à travers l’organisation de 134 ateliers pour l’identification des projets d’entreprenariat, a fait savoir, dans une déclaration à Le360, le directeur régional chargé du conseil agricole dans la région de l’Oriental, Kamal Serrar.

Le ministre a également pris connaissance du projet de diversification des systèmes de production agricole dans les communes de Metalssa et Ain Zohra, qui s'inscrit dans le cadre de l'agriculture solidaire de nouvelle génération.

D'un investissement de plus de 46 millions de dirhams, le projet comprend la plantation de 1.000 hectares d'oliviers, 500 hectares de caroubier et 300 hectares d'amandiers, en plus de l’appui aux activités génératrices de revenus et l’amélioration des infrastructures hydroagricoles, fait savoir le ministère. Le projet prévoit, en outre, l’aménagement de pistes agricoles sur une longueur de 6 km et la création de points d’eau pour l’irrigation des arbres fruitiers. Ce projet bénéficiera à 938 agriculteurs.

Au niveau de la même commune, le ministre a procédé au lancement d’un projet d'aménagement de 6,2 km de pistes rurales à Lmaadar. D'un investissement de 5,2 millions de dirhams, ce projet vise, selon le ministère, à faciliter l'accès aux unités de valorisation, aux marchés et aux douars voisins.

Le ministre a saisi cette visite pour faire le suivi de l’avancement du programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique au niveau de la province de Driouch. A cette occasion, il a lancé le projet d’aménagement et d’équipement d’un point d’eau pour l’abreuvement du cheptel.

Selon les données du ministère de l’Agriculture, dans le cadre du premier axe du programme, 79.000 quintaux d'orge subventionnés ont été distribués au profit de 7.935 éleveurs et 250 quintaux d’aliments composés au profit de 15 producteurs de lait. Une part supplémentaire de 30.000 quintaux d'orge subventionné sera distribuée fin octobre 2022.

Au niveau de la commune territoriale Houara Ouled Rehou, province de Guercif, le ministre a pris connaissance du programme de développement de la filière olivier dans la région de l’Oriental. Dans le cadre du plan provincial de la stratégie Génération Green, il est prévu de planter 11.100 hectares (3.100 hectares dans le cadre de l'agriculture solidaire et 8.000 hectares dans le cadre de la valorisation des terres collectives).

Il est prévu également la construction d’une unité pour la valorisation des sous-produits de l'huile d'olive dans la province de Guercif, de deux unités de conditionnement des olives, d’une plateforme de commercialisation ainsi que l’équipement de deux unités de trituration des olives, souligne le ministère de l'Agriculture.

Mohammed Sadiki a ensuite inauguré une unité de trituration des olives réalisée dans le cadre du projet d'intensification et de réhabilitation des plantations d'oliviers dans la province. D’un investissement de plus de 20 millions de dirhams, l'unité est construite et équipée sur une superficie de 2 ha (dont 977,5 m2 couverts) avec une capacité de 60 tonnes/jour.

Le projet d'intensification et de réhabilitation des plantations d'oliviers lancé dans la province de Guercif, a permis l'entretien de 2.500 ha d'oliviers et l'intensification de l'olivier sur une superficie de 250 ha. Ce projet, qui a nécessité un investissement total de 98 millions de dirhams, bénéficie à plus de 2.400 agriculteurs.