Kiosque360.Le gouvernement vient de prendre des mesures pour la réussite de la campagne agricole 2022-2023. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

En perspective du prochain lancement de la campagne agricole, le gouvernement vient de dévoiler un nouveau plan de soutien aux agriculteurs, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 12 octobre. Le quotidien indique que Mohamed Sadiki, ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, viennent de prendre une décision commune au sujet de la subvention de la commercialisation des semences sélectionnées et des primes de stockage. Ces mesures ciblent les cultures d’automne, notamment la filière céréalière.

«La décision ministérielle commune prévoit que les semences certifiées de blé tendre, blé dur et orge commercialisées pour la campagne agricole 2022-2023 par des entreprises agréées bénéficient de subventions financières calculées en tenant compte des prix de vente maximums fixés par la même décision ministérielle», détaille Aujourd’hui Le Maroc. Ces subventions sont accordées pour la commercialisation des semences certifiées provenant des stocks restants de semences de blé tendre, de blé dur et d’orge pour les récoltes des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que celles issues de la production en 2022.

La subvention accordée à chaque quintal de semences certifiées de céréales de la production nationale, pour la campagne agricole 2022-2023, est calculée sur la base de la différence entre les prix de vente non subventionnés calculés en fonction des prix du marché des céréales et les prix de vente maximums subventionnés des semences céréalières de deuxième génération issues de la production nationale. «Cette subvention est représentée par type de semence comme suit: blé tendre : 210 dirhams le quintal, blé dur: 290 dirhams le quintal, orge: 210 dirhams le quintal.

«Les semences importées sont également concernées. La subvention intégrera les semences certifiées importées de blé tendre, blé dur et orge restant du stock des campagnes agricoles 2019, 2020 et 2021, ou celles importées courant 2022 », explique Aujourd’hui Le Maroc. Toutefois, la subvention financière pour les semences certifiées importées précitées n’est accordée qu’aux quantités commercialisées pour la campagne agricole 2022-2023 par les entreprises agréées pour la commercialisation des semences et aux prix maximums subventionnés pour la vente des semences de production nationale.

«Le plan de soutien prévoit, en outre, une prime de stockage. Ainsi, les entreprises agréées pour la commercialisation des semences bénéficient d’une subvention de stockage de 5 dirhams par quintal et par mois pendant une durée de neuf mois», indique le quotidien. «Cette subvention est accordée en fonction des quantités commercialisées de semences agréées au cours de la campagne agricole 2022-2021 et dans la limite d’une quantité maximale de semences locales ou importées n’excédant pas 220 mille quintaux. Les autorités sont donc à pied d'œuvre pour la préparation de la future campagne agricole alors que les premières pluies sont déjà là et avec elles l’espoir d’une bonne récolte», conclut Aujourd’hui Le Maroc.