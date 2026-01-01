Economie

Le MASI a gagné 27,57% en 2025: la Bourse de Casablanca s’en tire avec une performance exceptionnelle

Le siège de la Bourse de Casablanca.

Avec une hausse annuelle de 27,57% du MASI et une capitalisation boursière portée à plus de 1.040 milliards de dirhams, la place casablancaise signe en 2025 l’un de ses exercices les plus robustes depuis sa modernisation.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 01/01/2026 à 13h27

L’année 2025 s’impose comme une séquence de rupture pour la Bourse de Casablanca. À la clôture du 31 décembre, l’indice MASI s’établit à 18.846,35 points, affichant une performance annuelle de 27,57%. Au terme de 247 séances de cotation, une dynamique haussière a été enregistrée tout au long de l’exercice.

La hausse ne s’est pas limitée à l’indice global. Le MASI 20, qui regroupe les valeurs les plus liquides de la cote, termine l’année à 1.485 points, en progression de 24,53%. Le MASI ESG, mesurant la performance des entreprises répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, enregistre une hausse de 20,95% à 1.251 points. De leur côté, les valeurs moyennes et petites, réunies au sein du MASI Mid and Small Cap, progressent de 19,86% pour s’établir à 1.841 points. L’ensemble de ces évolutions traduit une hausse généralisée des valorisations sur l’ensemble des segments du marché.

Portée par cette dynamique de marché, la capitalisation boursière atteint un record de 1.040 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2025. Ce niveau consacre l’élargissement du marché et le renforcement du poids des sociétés cotées dans le financement de l’économie nationale.

Cette progression de la capitalisation s’est accompagnée d’une activité soutenue. Le volume global des transactions sur l’année s’élève à 161,14 MMDH, pour un total de 504.798.482 titres échangés et 1.358.771 contrats enregistrés sur l’ensemble des compartiments du marché.

L’année 2025 a consacré une hiérarchie de performances d’une ampleur rare. Stroc Industrie domine très largement la cote avec une progression de +482,64%, incarnant le symbole le plus abouti du re-rating boursier observé cette année. Dans son sillage immédiat, Stokvis Nord Afrique affiche +474,22%, confirmant un repositionnement radical du regard des investisseurs. Fenie Brossette complète ce trio de tête avec +258,43%, tandis que S.M Monétique, en hausse de +148,94 %, a bénéficié de l’attrait soutenu pour les technologies de paiement. Sonasid ferme ce Top 5 avec +126,34 %, porté par le redressement du cycle sidérurgique.

Classement du top des performances pour l'année 2025 de la bourse de Casablanca.

À l’inverse, la cote a également enregistré des décrochages marqués. SNEP signe la plus forte baisse annuelle avec -19,33%, suivie de Mutandis SCA à -17,76%. CTM recule de -17,50%, pénalisée par des perspectives dégradées, tandis qu’Aradei Capital et M2M Group affichent respectivement -12,49% et -12,12%, confirmant une année sous pression pour ces valeurs.

Lire aussi : Bourse de Casablanca: ce que disent les chiffres de 2025

Pour l’exercice 2025, la hiérarchie des capitalisations confirme la domination d’Attijariwafa Bank avec 157 MMDH, soit plus de 15% de la capitalisation globale. Itissalat Al-Maghrib suit avec 95,8 MMDH, devant Managem à 75,9 MMDH. Marsa Maroc et BCP complètent le Top 5 avec respectivement 69,7 et 59 MMDH.

À l’intérieur du Top 10, TGCC ferme la marche avec 31,4 MMDH, précédée de LafargeHolcim Maroc, Bank of Africa, TAQA Morocco et SGTM. Une photographie fidèle d’un marché dominé par quelques poids lourds, dans un contexte de revalorisation sélective.

Classement annuel de la capitalisation en 2025.

Côté secteur, la dynamique sectorielle s’est révélée extrêmement concentrée. Les Industries et biens d’équipement industriels (I&BEI) survolent la cote avec une performance exceptionnelle de +255,52%, sans équivalent en 2025. Les Mines suivent avec +99,02%, soutenues par la fermeté des cours des matières premières. Le compartiment Pharmaceutique progresse de +94,33%, confirmant son profil défensif à forte croissance. Dans cette dynamique, les services technologiques (SDT) enregistrent +77,24%, illustrant l’essor des activités digitales, tandis que le secteur Leasing et Holding clôt le Top 5 avec +65,14%, porté par l’investissement et la reprise du crédit.

Classement du top des secteurs qui ont performé en 2025.

L’année 2025 a accentué la polarisation des volumes confirmée par Attijariwafa Bank qui s’impose comme la valeur la plus liquide avec 11,64 MMDH échangés, devant TGCC à 10,90 MMDH. Marsa Maroc, Akdital et Itissalat Al-Maghrib complètent le quinté de tête, confirmant l’attractivité des grandes capitalisations bancaires, industrielles et de services.

Performances du top 5 des entreprises en terme de volumes

À l’opposé, plusieurs titres sont restés quasi absents des flux. Auto Nejma n’a drainé que 417.737 dirhams sur l’année, suivie de Rebab Company et de Promopharm. Maghrebail et Dari Couspate ferment ce groupe de valeurs à très faible liquidité, illustrant un marché à deux vitesses. Cependant, la hiérarchie des capitalisations confirme cette concentration. Attijariwafa Bank domine le marché avec 157 MMDH, soit plus de 15% de la capitalisation globale. Itissalat Al-Maghrib suit avec 95,8 MMDH, devant Managem à 75,9 MMDH. Marsa Maroc et BCP complètent le Top 5 avec respectivement 69,7 et 59 MMDH

#Bourse de Casablanca#MASI#capitalisation#Investissement

