Economie

Marché des capitaux: les encours des OPCVM atteignent un record de 653 MMDH

Le nombre total d’OPCVM en activité a atteint 589 à fin 2024, contre 577 en 2023.

Portés par un environnement monétaire favorable, les organismes de placement collectif ont renforcé leur poids dans l’économie nationale, avec un actif net en hausse de 16,7% sur un an, portant les encours à atteindre un record de 653 milliards de dirhams selon les données des sociétés de gestion et du Haut-commissariat au plan.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 03/11/2025 à 16h53

Selon le rapport annuel 2024 de l’AMMC, publié le 31 octobre 2025, «l’actif net des OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) représente, à fin 2024, l’équivalent de 40,91% du PIB, en progression de 3,07 points de pourcentage par rapport à 2023». Cette hausse s’explique par une croissance annuelle de l’actif net de +16,68%, supérieure à celle du PIB à prix courants (+7,91%), qui s’est établi à 1.596,8 milliards de dirhams, contre 1.479,8 milliards en 2023.

Le rapport précise que le ratio [Actif net des OPCVM/Épargne nationale] s’est établi à 141,48% en 2024, en hausse de 6,12 points par rapport à 2023. Cette évolution résulte de la croissance soutenue de l’actif net des OPCVM (+16,68%), combinée à une progression plus modérée de l’épargne nationale (+11,63%).

Lire aussi : Casablanca: le premier Salon de l’épargne ouvre ses portes

Selon les données des sociétés de gestion d’OPCVM et du Haut-commissariat au plan (HCP), cette hausse confirme la place des fonds de placement dans la canalisation de l’épargne domestique vers le financement de l’investissement, public comme privé.

Entre 2019 et 2024, le rapport soutient que l’actif net des OPCVM a progressé de 182,66 milliards de dirhams, passant de 470,57 milliards à 653,23 milliards. Après une baisse en 2022 (-15,52%), l’encours global s’est redressé à 559,85 milliards de dirhams en 2023, avant de franchir le seuil des 650 milliards à fin 2024.

Cette croissance est attribuable à l’ensemble des catégories d’OPCVM, notamment les OPCVM obligations moyen et long terme (OMLT), en hausse de +55,54 milliards de dirhams, les fonds diversifiés, en hausse de +47,52 milliards et les fonds monétaires, en progression de +38,35 milliards. Ces trois catégories expliquent à elles seules plus de 75% de la hausse totale enregistrée sur cinq ans, précise le rapport.

Une accélération soutenue en 2024

Dans un contexte de désinflation et d’assouplissement monétaire, l’année 2024 a été favorable aux marchés financiers. L’actif net des OPCVM a enregistré une hausse annuelle de 93,38 milliards de dirhams, dont 51,66 milliards proviennent des performances de marché et 45,29 milliards de la collecte nette.

Le rapport de l’AMMC souligne que cette évolution traduit «le dynamisme du marché des capitaux marocain et la confiance renouvelée des investisseurs institutionnels et individuels».

Lire aussi : Bourse de Casablanca: les valeurs liées aux infrastructures et au tourisme explosent

Le nombre total d’OPCVM en activité a atteint 589 à fin 2024, contre 577 en 2023. Cette progression provient de la création d’une nouvelle SICAV OMLT et de 11 nouveaux fonds communs de placement (FCP), répartis entre cinq OMLT, trois fonds diversifiés, un fonds actions, un fonds obligataire court terme (OCT) et un fonds contractuel.

Les OPCVM OMLT demeurent majoritaires, avec 205 fonds représentant plus de 51% de l’actif net total. Leur actif net a progressé de +55,10 milliards de dirhams en 2024, confirmant leur statut de catégorie la plus attractive. Sur le plan juridique, les FCP dominent toujours le marché avec 542 fonds, contre 47 SICAV, indique l’AMMC.

Dans la même dynamique de progression, l’AMMC note que les OPCVM actions ont enregistré la meilleure performance annuelle (+22,60%), portant leur actif net à 53,56 milliards de dirhams, en hausse de 24% sur un an. Le nombre de fonds actions est passé de 111 à 112.

Cependant, les fonds diversifiés ont connu une expansion notable, leur actif net passant de 60,76 à 76,47 milliards de dirhams entre 2023 et 2024, soit une hausse de +25,87%. Cette évolution combine une performance moyenne de +15,13% et une collecte nette positive de 6,63 milliards de dirhams, soutenue par la bonne tenue du marché actions et la baisse des taux d’intérêt.

Avec un actif net équivalent à près de 41% du PIB, les OPCVM s’imposent comme un instrument structurant de la mobilisation de l’épargne et du financement de l’économie réelle. Selon l’AMMC, leur expansion «renforce la profondeur et la résilience du marché des capitaux marocain, en diversifiant les sources de financement et en consolidant la confiance des investisseurs».

Par Mouhamet Ndiongue
Le 03/11/2025 à 16h53
#OPCVM#Marché des capitaux#AMMC#Immobilier#Haut-Commissariat au Plan

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Finance participative: une croissance soutenue, mais encore peu diversifiée

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marché financier: les grandes lignes du projet de réforme des OPCVM dévoilées par Nadia Fettah

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marché des capitaux: la capitalisation boursière s’établit à plus de 598 milliards de DH en 2022

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marché des capitaux: l’AMMC dévoile ses priorités pour 2023

Articles les plus lus

1
Tribune. «L’Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution…»
2
Le CHU Mohammed VI d’Agadir accueillera bientôt ses premiers patients
3
Résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara: Netanyahu salue un «triomphe» marocain et félicite le Roi
4
Bernard Lugan: «Les grandes puissances sont en train d’abandonner l’Algérie pour se tourner vers le Maroc car c’est un pays d’avenir»
5
Italie: un héros marocain sauve cinquante élèves d’un bus en feu
6
Ni vainqueur ni vaincu, le triomphe modeste du Maroc
7
Fière de la résolution du Conseil de sécurité, Laâyoune se prépare comme jamais pour célébrer le cinquantenaire de la Marche verte
8
Agadir: ouverture du plus grand centre de protection des chiens et chats errants
Revues de presse

Voir plus