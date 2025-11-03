Marché des capitaux: les encours des OPCVM atteignent un record de 653 MMDH

Selon le rapport annuel 2024 de l’AMMC, publié le 31 octobre 2025, «l’actif net des OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) représente, à fin 2024, l’équivalent de 40,91% du PIB, en progression de 3,07 points de pourcentage par rapport à 2023». Cette hausse s’explique par une croissance annuelle de l’actif net de +16,68%, supérieure à celle du PIB à prix courants (+7,91%), qui s’est établi à 1.596,8 milliards de dirhams, contre 1.479,8 milliards en 2023.

Le rapport précise que le ratio [Actif net des OPCVM/Épargne nationale] s’est établi à 141,48% en 2024, en hausse de 6,12 points par rapport à 2023. Cette évolution résulte de la croissance soutenue de l’actif net des OPCVM (+16,68%), combinée à une progression plus modérée de l’épargne nationale (+11,63%).

Selon les données des sociétés de gestion d’OPCVM et du Haut-commissariat au plan (HCP), cette hausse confirme la place des fonds de placement dans la canalisation de l’épargne domestique vers le financement de l’investissement, public comme privé.

Entre 2019 et 2024, le rapport soutient que l’actif net des OPCVM a progressé de 182,66 milliards de dirhams, passant de 470,57 milliards à 653,23 milliards. Après une baisse en 2022 (-15,52%), l’encours global s’est redressé à 559,85 milliards de dirhams en 2023, avant de franchir le seuil des 650 milliards à fin 2024.

Cette croissance est attribuable à l’ensemble des catégories d’OPCVM, notamment les OPCVM obligations moyen et long terme (OMLT), en hausse de +55,54 milliards de dirhams, les fonds diversifiés, en hausse de +47,52 milliards et les fonds monétaires, en progression de +38,35 milliards. Ces trois catégories expliquent à elles seules plus de 75% de la hausse totale enregistrée sur cinq ans, précise le rapport.

Une accélération soutenue en 2024

Dans un contexte de désinflation et d’assouplissement monétaire, l’année 2024 a été favorable aux marchés financiers. L’actif net des OPCVM a enregistré une hausse annuelle de 93,38 milliards de dirhams, dont 51,66 milliards proviennent des performances de marché et 45,29 milliards de la collecte nette.

Le rapport de l’AMMC souligne que cette évolution traduit «le dynamisme du marché des capitaux marocain et la confiance renouvelée des investisseurs institutionnels et individuels».

Le nombre total d’OPCVM en activité a atteint 589 à fin 2024, contre 577 en 2023. Cette progression provient de la création d’une nouvelle SICAV OMLT et de 11 nouveaux fonds communs de placement (FCP), répartis entre cinq OMLT, trois fonds diversifiés, un fonds actions, un fonds obligataire court terme (OCT) et un fonds contractuel.

Les OPCVM OMLT demeurent majoritaires, avec 205 fonds représentant plus de 51% de l’actif net total. Leur actif net a progressé de +55,10 milliards de dirhams en 2024, confirmant leur statut de catégorie la plus attractive. Sur le plan juridique, les FCP dominent toujours le marché avec 542 fonds, contre 47 SICAV, indique l’AMMC.

Dans la même dynamique de progression, l’AMMC note que les OPCVM actions ont enregistré la meilleure performance annuelle (+22,60%), portant leur actif net à 53,56 milliards de dirhams, en hausse de 24% sur un an. Le nombre de fonds actions est passé de 111 à 112.

Cependant, les fonds diversifiés ont connu une expansion notable, leur actif net passant de 60,76 à 76,47 milliards de dirhams entre 2023 et 2024, soit une hausse de +25,87%. Cette évolution combine une performance moyenne de +15,13% et une collecte nette positive de 6,63 milliards de dirhams, soutenue par la bonne tenue du marché actions et la baisse des taux d’intérêt.

Avec un actif net équivalent à près de 41% du PIB, les OPCVM s’imposent comme un instrument structurant de la mobilisation de l’épargne et du financement de l’économie réelle. Selon l’AMMC, leur expansion «renforce la profondeur et la résilience du marché des capitaux marocain, en diversifiant les sources de financement et en consolidant la confiance des investisseurs».