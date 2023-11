Casablanca: le premier Salon de l’épargne ouvre ses portes

Le premier Salon de l’épargne à Casablanca organisé par Finances News Hebdo et Boursenews.

Le premier Salon de l’épargne a ouvert ses portes ce vendredi 3 novembre à Casablanca, avec la participation des différents acteurs de l’écosystème financier. Cet évènement, qui se veut une véritable plateforme financière et un carrefour d’échange unique, a pour objectif de rapprocher le grand public des thématiques de l’épargne, des placements et de l’investissement.

Organisé par les médias Finances News Hebdo et Boursenews, ce salon réunit une vingtaine d’exposants, dont des banques, des compagnies d’assurances, des sociétés de gestion d’OPCVM, ainsi que des sociétés de bourse. Les visiteurs ont ainsi l’occasion de découvrir une multitude d’opportunités de placements dans un espace qui fédère tous les professionnels du secteur.

«Beaucoup de Marocains ne savent pas comment faire fructifier leur épargne, c’est pour cela que nous réunissons les professionnels aujourd’hui, c’est une occasion pour eux d’échanger avec le grand public et de présenter leurs différents produits», a souligné, dans une déclaration à Le360, Fatima Ezzahra Ouriaghli, directrice de publication des deux médias organisateurs du salon.

Bientôt un portail dédié à l’épargne individuelle

En marge de sa participation au Salon de l’épargne, la présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), Nezha Hayat, a annoncé le lancement prochain d’un portail dédié à l’épargne individuelle investie en instruments financiers. Ce portail offrira aux investisseurs un guichet unique regroupant une variété de services et d’informations essentielles, renforçant ainsi la transparence et la formation aux finances.

Lire aussi : Financement des entreprises: la Bourse de Casablanca et la CGEM signent un nouveau partenariat

Selon la patronne de l’AMMC, ce portail regroupe des guides pédagogiques couvrant les différentes facettes du marché des capitaux, des outils d’apprentissage interactifs et les lois réglementant le secteur. Il fournira également des études et des données statistiques régulières, sur les porteurs d’instruments financiers, le comportement des investisseurs et leurs attentes.

Les épargnants auront également la possibilité d’interagir avec l’AMMC, poser des questions et obtenir des clarifications directes sur le site, favorisant ainsi la communication entre les investisseurs et l’autorité de régulation.