Le Marocain Mazafil, à la conquête de l’Amérique du Nord

Le secteur textile marocain poursuit son expansion à l’international. L’entreprise Mazafil, spécialisée dans la fabrication de couvertures et considérée comme un acteur de référence au niveau national, a officialisé un partenariat stratégique de cinq ans avec la société Tactical Tactics.

Basé à Casablanca, ce bureau de représentation est dédié à l’accompagnement commercial des entreprises marocaines sur les marchés étrangers, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Selon les termes de l’accord, Tactical Tactics assurera la représentation exclusive de Mazafil aux États-Unis et au Canada.

L’objectif est clair: renforcer la présence des produits marocains sur ces marchés à fort potentiel, en ciblant particulièrement les segments en quête de diversification face à la domination asiatique, notamment dans le domaine du textile industriel.

«Ce partenariat incarne notre conviction que l’industrie marocaine a pleinement sa place sur les grandes scènes internationales», a déclaré Dikra Ait Nacere, directrice générale de Tactical Tactics. L’entreprise prévoit de déployer une stratégie commerciale axée sur la performance, avec un accent sur les résultats mesurables et durables, écrit-on.

Pour Mazafil, cette alliance s’inscrit dans une logique de montée en puissance à l’international. Déjà bien implantée au Maroc, la société entend désormais valoriser son expertise et la qualité de ses produits sur des marchés où les normes sont élevées et la demande constante.

La direction de Mazafil évoque «une étape stratégique» dans sa politique d’exportation, soulignant que l’Amérique du Nord représente un levier de croissance aligné avec les exigences de compétitivité et de qualité qui caractérisent l’entreprise.

La signature de l’accord s’est déroulée en présence de représentants de plusieurs institutions clés, notamment la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), la Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AmCham), ainsi que divers partenaires sectoriels et commerciaux.

Ce partenariat, intervient dans un contexte global de redéfinition des chaînes d’approvisionnement.

Face aux perturbations logistiques et aux incertitudes géopolitiques, de nombreux acheteurs nord-américains cherchent désormais à se rapprocher de fournisseurs plus fiables, plus proches géographiquement, et bien plus réactifs.

Le textile marocain, fort de sa proximité avec l’Europe et des accords de libre-échange existants, apparaît donc comme une alternative crédible et compétitive.