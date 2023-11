Le Maroc franchit la barre des 12,3 millions de touristes, un nouveau record en vue

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Après un mois de septembre record, octobre a maintenu cette dynamique avec l’arrivée de 1,2 million de touristes au Maroc, soit une augmentation de 3% par rapport à octobre 2022.

«Nous venons de franchir la barre des 12 millions de visiteurs en 2023, et ce, malgré les défis rencontrés après le séisme d’Al Haouz», s’est félicitée Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

«Ces réalisations nous confortent dans les efforts déployés par notre pays en termes de promotion et de diversification des marchés émetteurs. Nous sommes sur la bonne voie pour une année record à 14 millions de touristes», poursuit la ministre.