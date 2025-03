Le Groupe Crédit Agricole du Maroc termine l’année 2024 avec de belles performances

Les résultats financiers du Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), au titre de l’exercice 2024, témoignent d’une progression remarquable et d’une solide assise à tous les niveaux. D’abord, sur le plan commercial, tous les indicateurs sont au vert. À fin décembre 2024, la banque affiche un encours de crédits distribués de 118 milliards de dirhams (MMDH) contre 113 MMDH l’année précédente, soit une évolution de +4%.

«La performance réalisée permet au Groupe Crédit Agricole du Maroc de consolider son engagement pour le financement de l’ensemble des secteurs de l’économie, tout en accordant un intérêt particulier à la petite agriculture, que la banque soutient activement pour faire face à un contexte difficile marqué par le déficit hydrique et les effets des changements climatiques», souligne un communiqué du GCAM.

De l’autre côté de la balance, l’encours de l’épargne mobilisée ressort à 117 MMDH, en hausse de 9%. En glissement annuel, la collecte nette des dépôts à vue a progressé de 18%, parallèlement à une baisse de 11% des dépôts à terme, marquant ainsi une amélioration de la structure des dépôts de la banque.

Principal indicateur de l’activité bancaire, le produit net bancaire (PNB) social du Crédit Agricole du Maroc (CAM), s’est élevé à 1,2 M au cours du quatrième trimestre 2024, en progression de 27% par rapport au dernier trimestre 2023, où il s’est monté à 900 millions de dirhams.

Sur l’ensemble de l’année, le PNB social affiche une hausse de 32% à 4,5 MMDH, contre 3,4 MMDH au 31 décembre 2023.

Le PNB consolidé s’établit quant à lui à 1,3 MMDH au quatrième trimestre 2024, en progression de 31% en comparaison avec le quatrième trimestre 2023. Sur l’année, le PNB consolidé du groupe a atteint 4,8 MMDH, en croissance de 29% par rapport à l’exercice 2023.

«Les performances enregistrées, aussi bien au niveau des comptes consolidés qu’au niveau des comptes sociaux, s’expliquent essentiellement par la progression des revenus des activités de marché, conjuguée à l’amélioration de la structure des dépôts de la banque», ajoute la même source.

Notons qu’au cours de l’année 2024, le GCAM a renforcé ses fonds propres réglementaires en réalisant avec succès une émission obligataire subordonnée auprès des institutionnels, pour un montant de 1 MMDH.

Des partenariats avec l’AFD et la BERD

Le Crédit Agricole du Maroc a également signé un partenariat stratégique avec l’Agence française de développement (AFD) pour soutenir l’investissement et l’innovation, en accompagnant les opérateurs économiques dans leur transition écologique.

Le groupe a en outre conclu un accord de prêt de 50 millions d’euros avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), visant à financer et à soutenir les projets des micro, petites et moyennes entreprises marocaines, dont 65% se situent dans les zones touchées par le séisme d’Al Haouz.