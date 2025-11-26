Le groupe Azura remporte une double distinction pour son engagement en faveur de l’agriculture durable

Le trophée Climat 2025 décerné au groupe Azura par le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, la Wilaya et le Conseil de la Région Souss-Massa ainsi que la CGEM Souss-Massa, récompense l’impact environnemental concret, mesurable et durable du groupe évalué selon un processus rigoureux.

Le même jour, le Groupe a également reçu le «Morocco Sustain Food Standard» développé par la FAO, la BERD et le Morocco Foodex niveau 3, le plus élevé, remis par le ministre de l’agriculture, de la pêche, du développement rural, des eaux et forêts. Cette distinction valorise les pratiques exemplaires d’Azura, tant à Agadir qu’à Dakhla, en matière de durabilité et d’optimisation des ressources et illustre sa stratégie d’agriculture innovante, respectueuse de l’environnement et porteuse de développement local.

Depuis plus de trente ans, Azura incarne une agriculture durable, intégrant la protection de l’environnement au cœur de sa stratégie. Le Groupe réduit systématiquement son empreinte écologique en agissant sur ses émissions de gaz à effet de serre, sa consommation d’eau, la gestion de ses déchets et la préservation de la biodiversité.

Engagé dans l’initiative Science-Based Targets (SBTi) depuis 2022, Azura a défini des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions, validés par l’initiative et alignés sur les recommandations de l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique à +1,5 °C afin de protéger l’environnement et les ressources naturelles.

Le modèle de production repose sur des serres non chauffées exploitant l’ensoleillement naturel, garantissant une production à très faible empreinte carbone. Parallèlement, le Groupe se distingue par une gestion innovante de l’eau, incluant le recours à l’eau de mer dessalée et l’irrigation de précision. Ces pratiques exemplaires ont permis à Azura d’obtenir la certification Alliance for Water Stewardship (AWS), une première au Maroc.

Cette double distinction confirme la position d’Azura comme acteur de référence dans la transition écologique et souligne son rôle pionnier dans la promotion de pratiques agricoles responsables et respectueuses des ressources naturelles.