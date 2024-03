Le CESE adopte sa nouvelle charte éthique

L’adoption à l’unanimité de la nouvelle charte éthique du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui intervient après des incidents enregistrés récemment dans des institutions, a eu lieu jeudi 28 mars, lors de la 156ème session ordinaire de l’assemblée générale du Conseil économique, social et environnemental (CESE), indique un communiqué.

S’appuyant sur les accumulations positives et en ligne avec les meilleures pratiques, ajoute la même source, «cette charte définit les principes directeurs définissant les valeurs partagées et les règles de conduite des membres dans l’exercice de leur mission à l’intérieur et à l’extérieur du CESE».

Ainsi, souligne-t-on «la charte met en lumière plusieurs engagements auxquels les membres du CESE s’engagent à se conformer, dont notamment la primauté de l’intérêt général, l’objectivité et l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité, le respect mutuel, l’assiduité et l’engagement constructif, ainsi que l’égalité et la non-discrimination».

Par ailleurs, l’assemblée générale du CESE a également adopté le projet d’avis sur l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants. Par cet avis, le conseil entend examiner les enjeux et risques liés à cet usage.

Le communiqué indique que l’ordre du jour de cette session comportait également la présentation et la discussion du projet d’avis sur l’économie circulaire des équipements électriques et électroniques (DEEE).