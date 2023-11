Pauvreté au Maroc: l’inquiétant diagnostic du CESE

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) tire la sonnette d’alarme sur l'augmentation des disparités sociales en raison de l’inflation et des conséquence de la crise du Covid-19.. Dr

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) tire la sonnette d’alarme sur l’augmentation des disparités sociales en raison de l’inflation due à plusieurs facteurs et qui exerce une pression énorme sur le pouvoir d’achat des familles notamment celles appartenant aux classes moyennes et celles ayant un revenu limité.

Dans son rapport annuel, l’institution présidée par Ahmed Reda Chami relève que les familles souffrent encore des conséquences de la pandémie du Covid-19, plus de deux ans après le début de la crise sanitaire. Cette situation a été aggravée par la crise économique, marquée par une inflation galopante, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 29 novembre.

Par conséquent, le pouvoir d’achat et le niveau de vie des citoyens ont été affaiblis, constate le CESE, ajoutant que plus de 3,2 millions de Marocains ont franchi le seuil de la pauvreté.

Dans son analyse de la situation économique et sociale, le CESE relève la hausse constante des prix des produits alimentaires qui impacte fortement le pouvoir d’achat, spécialement pour les revenus modestes. «Cela vient creuser davantage les inégalités sociales», peut-on lire sur le rapport de l’institution au titre de l’exercice 2022.

De ce fait, le CESE plaide pour le renforcement des opérations de contrôle des pratiques contraires aux règles de la concurrence. Le Conseil exhorte les responsables à sanctionner toute action contraire aux lois sur la concurrence, tout en les invitant à accélérer la réforme des marchés de gros et à subventionner les intrants agricoles.