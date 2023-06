L’Exécutif tient à ses promesses de faire sortir un million de familles du seuil de la pauvreté

«Nous avons des approches et des projets capables d’aller au-delà de ce niveau, grâce à la mise en oeuvre du Registre social unifié, qui apportera une aide sociale ciblée à des milliers de personnes et d’enfants, sans oublier les encouragements pour l’entrepreneuriat dédiés aux femmes et aux familles», a expliqué Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, en marge de la session des questions orales à la Chambre des représentants.

la ministre répondait ainsi aux craintes exprimées par Hassan Lachgar, député de l’USFP (opposition), que le projet annoncé par le gouvernement lors de son investiture ne puisse aboutir alors que «nos rues connaissent toujours et partout la mendicité, notamment celle des femmes et des enfants», déplorait-il.

«Le projet royal de la couverture sociale va permettre à 7 millions d’enfants scolarisés, en plus de 3 autres millions en âge de scolarisation, de quitter la zone de vulnérabilité à l’instar de leurs familles», a estimé en guise de réponse la ministre.

Pour cette dernière, le Registre social unifié -qui est en cours d’élaboration par le ministère de l’Intérieur- va contribuer à «soutenir cette tranche de citoyens et à définir qui est en situation de pauvreté et qui ne l’est pas».

Aawatif Hayar a également insisté sur l’importance de «l’accessibilité de la femme au travail à travers l’entrepreneuriat et les divers programmes gouvernementaux». La ministre istiqlalienne s’est déclarée optimiste quant à la réalisation du projet gouvernemental: «Nous avons des programmes à suivre pour arriver à concrétiser cette ambition», a-t-elle conclu.