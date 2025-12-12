L’ANP se restructure en société anonyme pour booster les ports marocains

Présenté par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, ce projet de transformation vise à moderniser le cadre institutionnel et organisationnel du secteur portuaire, afin d’accompagner les stratégies nationales dans les domaines de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche maritime et de la logistique. L’objectif est également de renforcer la coordination entre acteurs publics et privés, d’améliorer la planification et la gestion des projets portuaires structurants et complexes, et de consolider l’impact économique et territorial des investissements.

Selon le rapport de performance 2024 de l’ANP, l’ensemble des ports gérés a traité 99,9 millions de tonnes de marchandises, enregistrant ainsi une croissance de +13% par rapport à 2023. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte d’accroissement soutenu des échanges, notamment porteurs de valeur pour l’économie nationale.

Le chiffre d’affaires consolidé de l’ANP et de ses filiales a atteint 3,101 milliards de dirhams en 2024, soit une hausse de 11,9% par rapport à l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires propre à l’ANP s’élève à 2,817 milliards de dirhams, confirmant la progression de l’activité portuaire. Le résultat d’exploitation a enregistré une hausse significative de près de 40%, et la capacité d’autofinancement a atteint 1,125 milliard de dirhams, en forte amélioration par rapport à 2023. Le résultat net est également en progression, soulignant la rentabilité croissante des ports marocains.

Le rapport souligne la dynamique des trafics par segments, avec notamment une forte croissance du trafic d’exportation de phosphates et une hausse des importations de soufre, céréales, hydrocarbures et conteneurs, reflétant un accroissement global de l’activité portuaire. Les indicateurs semestriels montrent, pour le premier semestre 2024, une augmentation de 58% du résultat net, qui s’établit à 184,6 millions de dirhams, et une croissance du chiffre d’affaires de 12,1% par rapport à la même période en 2023, note le rapport.

La transformation de l’ANP en société anonyme constitue ainsi un tournant stratégique, destiné à inscrire le secteur portuaire national dans une trajectoire de performance accrue et d’attractivité renforcée pour les investisseurs, tout en soutenant la compétitivité du commerce extérieur et l’intégration des ports dans la chaîne logistique globale.