Economie

L’ANP se restructure en société anonyme pour booster les ports marocains

Siège de de l’Agence Nationale des Ports.

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de loi n°34.25 portant transformation de l’Agence Nationale des Ports (ANP) en société anonyme (SA), modifiant la loi n°15-02 relative aux ports et instituant la création d’une société d’exploitation des ports. Cette réforme vise à renforcer la gouvernance, la flexibilité et l’efficience de l’écosystème portuaire.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 12/12/2025 à 18h32

Présenté par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, ce projet de transformation vise à moderniser le cadre institutionnel et organisationnel du secteur portuaire, afin d’accompagner les stratégies nationales dans les domaines de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche maritime et de la logistique. L’objectif est également de renforcer la coordination entre acteurs publics et privés, d’améliorer la planification et la gestion des projets portuaires structurants et complexes, et de consolider l’impact économique et territorial des investissements.

Selon le rapport de performance 2024 de l’ANP, l’ensemble des ports gérés a traité 99,9 millions de tonnes de marchandises, enregistrant ainsi une croissance de +13% par rapport à 2023. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte d’accroissement soutenu des échanges, notamment porteurs de valeur pour l’économie nationale.

Le chiffre d’affaires consolidé de l’ANP et de ses filiales a atteint 3,101 milliards de dirhams en 2024, soit une hausse de 11,9% par rapport à l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires propre à l’ANP s’élève à 2,817 milliards de dirhams, confirmant la progression de l’activité portuaire. Le résultat d’exploitation a enregistré une hausse significative de près de 40%, et la capacité d’autofinancement a atteint 1,125 milliard de dirhams, en forte amélioration par rapport à 2023. Le résultat net est également en progression, soulignant la rentabilité croissante des ports marocains.

Lire aussi : Le nouveau visage portuaire de Casablanca

Le rapport souligne la dynamique des trafics par segments, avec notamment une forte croissance du trafic d’exportation de phosphates et une hausse des importations de soufre, céréales, hydrocarbures et conteneurs, reflétant un accroissement global de l’activité portuaire. Les indicateurs semestriels montrent, pour le premier semestre 2024, une augmentation de 58% du résultat net, qui s’établit à 184,6 millions de dirhams, et une croissance du chiffre d’affaires de 12,1% par rapport à la même période en 2023, note le rapport.

La transformation de l’ANP en société anonyme constitue ainsi un tournant stratégique, destiné à inscrire le secteur portuaire national dans une trajectoire de performance accrue et d’attractivité renforcée pour les investisseurs, tout en soutenant la compétitivité du commerce extérieur et l’intégration des ports dans la chaîne logistique globale.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 12/12/2025 à 18h32
#Ports#ANP#Conseil de gouvernement#Gouvernance

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le port de Laâyoune mise sur le digital pour optimiser les flux

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le nouveau visage portuaire de Casablanca

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Nador-Beni Ensar: une nouvelle gare maritime aux standards internationaux pour mieux accueillir les voyageurs

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Plus de 1,4 milliard de dirhams pour le futur port sec d’Agadir: coup d’envoi des travaux le 20 janvier

Articles les plus lus

1
Rapprochement Holmarcom-BNP Paribas: vers une recomposition majeure du paysage bancaire marocain
2
Transport aérien: l’Algérie championne mondiale du blocage des fonds des compagnies étrangères
3
Une région en ébullition: le développement de Casablanca-Settat expliqué par Abdellatif Maâzouz
4
Réserves de change: le Maroc atteint un record historique à 431 milliards de dirhams
5
Tanger lance la phase expérimentale des nouveaux bus de transport urbain
6
Préparatifs, portée, le jour d’après: la proclamation d’indépendance de la Kabylie expliquée par Aksel Bellabbaci
7
Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts, 16 blessés et des négligences qui interrogent
8
Le HCP a-t-il cherché à gonfler le taux de croissance de 2024?
Revues de presse

Voir plus