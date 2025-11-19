L’agroalimentaire, moteur de l’économie et acteur clé de l’export

La première édition de l’Agro Export Day a rencontré un franc succès mercredi, réunissant à Casablanca acteurs publics et privés autour du dynamisme du secteur agroalimentaire marocain. «Organisée par la Fédération nationale de l’agroalimentaire (Fenagri), en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), cette manifestation ambitionne de positionner le Maroc comme un hub exportateur stratégique entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient», rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 20 novembre.

L’événement a attiré plus de 200 participants, parmi lesquels des institutionnels, des dirigeants d’entreprises, des acheteurs internationaux et des experts en marketing agroalimentaire. Ces professionnels venaient de six pays africains, notamment le Cameroun, le Niger et le Nigeria, ainsi que de quatre pays européens, dont l’Espagne, la France et l’Italie. Placée sous le thème «Made in Morocco, Desired Worldwide, Exporter la qualité marocaine», cette rencontre a été l’occasion de valoriser le savoir-faire marocain et de renforcer les échanges commerciaux à l’international.

«Le secteur agroalimentaire marocain, qui représente 27% des entreprises industrielles du pays avec plus de 2.600 sociétés, demeure un pilier de l’économie nationale. Il génère un chiffre d’affaires estimé à 191 milliards de dirhams en 2024, soit 22% du PIB industriel, et emploie environ 206.000 personnes», écrit L’Economiste. Cité par le quotidien, Abdelmounaïm El Eulj, président de la Fenagri, explique que ce secteur contribue à la souveraineté alimentaire du pays tout en consolidant sa force industrielle. Il couvre par ailleurs 77% des besoins alimentaires nationaux, démontrant son rôle stratégique et sa capacité à répondre aux enjeux de sécurité alimentaire.

Lors de l’événement, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a souligné le potentiel exceptionnel du «Made in Morocco» dans le secteur agroalimentaire. Il a rappelé que le Maroc exporte ses produits vers 153 pays et a insisté sur la nécessité de renforcer la valorisation de la marque nationale pour que les produits marocains soient mieux commercialisés et rémunérés à leur juste valeur. «Les opérateurs marocains excellent déjà dans l’innovation et les processus de production. Il est maintenant essentiel d’intensifier nos efforts pour obtenir une véritable prime de marque et un développement plus inclusif», a-t-il déclaré.

La journée a également été marquée par la signature de trois conventions stratégiques entre la Fenagri et ses partenaires, à savoir la Société marocaine d’assurance à l’exportation (Smaex), le Centre régional d’investissement Souss-Massa et l’Association italienne des cultivateurs. Ces accords visent à faciliter le financement des exportations, encourager les partenariats internationaux et soutenir la croissance du secteur. L’Agro Export Day s’est conclu par l’annonce de la deuxième édition, prévue en 2026, ainsi que par la remise du trophée du meilleur exportateur à Cosumar, reconnu pour ses performances remarquables en 2024.

Sur le plan international, les exportations de produits agroalimentaires transformés ont atteint 43,2 milliards de dirhams en 2024, avec une présence dans plus de 150 pays, dont 20% destinés au marché africain. Également cité par L’Economiste, Hicham Zaki, directeur général de la Smaex, a rappelé l’importance de l’assurance-crédit pour sécuriser les transactions à l’export, notamment dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques, des aléas climatiques et des contraintes réglementaires.

La plateforme a également permis aux producteurs marocains de rencontrer des acheteurs africains et européens lors de speed meetings organisés tout au long de la journée, favorisant l’exploration de nouvelles opportunités de partenariats et de débouchés commerciaux. Parallèlement, un espace d’exposition a mis en lumière la diversité et la qualité des produits marocains, allant des spécialités du terroir aux gammes premium et écoresponsables, témoignant de l’innovation et de l’excellence du secteur.