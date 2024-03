L’agence de notation Standard and Poor’s revoit à la hausse la note du Maroc

Le 29 mars 2024, l’agence de notation Standard and Poor’s a revu à la hausse les notes de la dette à long terme et à court terme en devises et en monnaie locale du Maroc.. DR

Dans son rapport d’évaluation, S&P Global Ratings indique que le Maroc a fait preuve de résilience face aux multiples chocs survenus au cours des cinq dernières années tout en maintenant son accès au financement intérieur et extérieur. «La perspective positive reflète nos attentes selon lesquelles le Maroc s’appuiera sur son récent bilan de mise en œuvre des réformes socio-économiques et budgétaires, ouvrant ainsi la voie à une croissance inclusive et une réduction des déficits budgétaires», souligne également l’agence.

S&P Global Ratings estime que la transformation progressive de la structure de l’économie se poursuivra et renforcera les perspectives de croissance, la stabilité économique et les finances publiques. Et d’ajouter que l’économie marocaine bénéficiera également de l’augmentation de la capacité d’exportation du pays et du développement de grands projets d’investissement dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations en 2025 et de la Coupe du monde de football en 2030.

Il est aussi relevé que le Maroc a entamé une profonde réforme du secteur des établissements et entreprises publics (EEP) et que cela est de nature à réduire la charge financière et les risques éventuels sur le budget ainsi que les distorsions du marché, et ce, pour un meilleur développement du secteur privé.

Lire aussi : Fitch maintient la note du Maroc à «BB+» avec perspective stable

L’agence de notation rappelle que le Maroc bénéficie d’un accès immédiat aux ressources du Fonds monétaire international (FMI) via notamment la ligne de crédit modulable (LCM) lui permettant de disposer de ressources financières auxquelles il peut recourir en cas de besoin. Le Royaume bénéficie, en plus, de la Facilité pour la résilience et la durabilité octroyée par le FMI et qui vise à soutenir le pays dans ses efforts visant à faire face aux vulnérabilités et à renforcer sa résilience au changement climatique.

Dans son rapport d’évaluation, S&P Global Ratings précise que l’encours de la dette reste supérieur aux niveaux pré-pandémiques mais que sa structure demeure favorable, et que l’exposition aux risques de taux d’intérêt, de refinancement et de change reste relativement limitée. Plus en détails, la dette en devises est pour l’essentiel concessionnelle et représente moins d’un quart de la dette totale du Trésor et les émissions obligataires internationales représentent environ un tiers de la dette totale en devises avec un profil de remboursement assez fluide.

Les actions favorables à l’investissement visent, entre autres, à accorder la priorité aux investissements dans les secteurs de l’eau et de l’énergie, note S&P, qui met en relief les mesures prises par le gouvernement pour atténuer la pénurie d’eau et améliorer l’efficacité de son utilisation (nouveaux barrages, usines de dessalement et de recyclage…).

En termes de perspectives, l’agence s’attend à ce que les flux d’IDE augmentent progressivement dans les années à venir, vu que la mise en œuvre de réformes économiques structurelles rend le Maroc plus attractif pour les investisseurs. Elle rappelle, dans ce cadre, la confiance de la communauté financière internationale dont jouit notre pays et qui s’est traduite récemment par le succès de l’émission obligataire réalisée en mars 2023 sur le marché financier international et l’accès à la ligne de crédit modulable du FMI.