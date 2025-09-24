LafargeHolcim Maroc: un bénéfice net en hausse de 21% au premier semestre 2025

LafargeHolcim Maroc a bouclé le premier semestre 2025 sur une dynamique positive, profitant du redressement du marché du ciment et de la montée en puissance de ses offres à faible empreinte carbone.

Selon les comptes arrêtés par son Conseil d’administration, le chiffre d’affaires consolidé de la société s’est établi à 4,16 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 12,7% par rapport à la même période de 2024, indique le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc, dans un communiqué.

Cette performance s’explique principalement par l’augmentation des volumes de ventes de ciment et de béton prêt à l’emploi, dans un marché national qui a progressé de +9,8% au premier semestre.

Une rentabilité renforcée

Le résultat d’exploitation courant a atteint 1,75 MMDH, soit une progression de 19,6%, grâce notamment à la maîtrise des coûts de production et à l’amélioration continue de la performance industrielle. Le résultat net consolidé IFRS ressort ainsi à 918 millions de dirhams (MDH), en hausse de 21,3%. En social, le bénéfice net s’est établi à 817 MDH.

Des perspectives favorables

Pour la suite de l’année, le cimentier se montre optimiste. Les perspectives demeurent favorables grâce aux investissements liés à l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030, à la mise en œuvre du programme d’aide directe au logement et aux grands chantiers d’infrastructures, note-t-il.

Cap sur l’innovation et la décarbonation

Dans cette dynamique, LafargeHolcim Maroc entend poursuivre le développement de solutions innovantes adaptées aux différents segments (bâtiment, distribution, industrie et infrastructures), tout en accélérant sa transition écologique. Le groupe met en avant ses gammes de produits à faible empreinte carbone, ECOPact et ECOPlanet, et affirme sa volonté d’accélérer la décarbonation de ses activités industrielles.