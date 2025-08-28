LafargeHolcim: chiffre d’affaires en hausse de 16,8% au deuxième trimestre 2025

Au deuxième trimestre, la demande nationale de ciment a augmenté de +15,4%* par rapport à la même période de l’année précédente, portée par la dynamique positive du secteur de la construction.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé du groupe LafargeHolcim au deuxième trimestre 2025 s’établit à 2,11 milliards de dirhams, en progression de +16,8% par rapport à la même période en 2024, grâce à l’augmentation des volumes de ventes de ciment et du béton prêt à l’emploi.

L’endettement net s’élève à 4,88 milliards de dirhams à fin juin 2025, en baisse de -13,8% par rapport à la même période en 2024.

L’ensemble des données financières du premier semestre 2025 sera publié au mois de septembre, indique le groupe cimentier dans son communiqué.