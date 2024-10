Le Sustainable Construction Lab de LafargeHolcim Maroc: un hub d’innovation pour la construction durable au Maroc et en Afrique

Chez LafargeHolcim Maroc, le développement durable est une priorité. Le SCL en est une parfaite illustration. Ce centre de recherche et développement (R&D), dédié au développement de solutions constructives bas carbone, circulaires et performantes, s’inscrit dans la stratégie de décarbonation et d’innovation de l’entreprise.

«Le SCL marque une étape majeure dans la stratégie d’innovation verte du groupe au Maroc. Nous investissons massivement dans la R&D pour répondre aux défis environnementaux et proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes et respectueuses de la planète», a déclaré José Antonio Primo, Administrateur Directeur Général de LafargeHolcim Maroc.

Le SCL ambitionne de stimuler l’écosystème de la construction durable à travers l’organisation d’événements, de concours d’innovation et de promouvoir les techniques de construction bas carbone. En clair, il vise à dynamiser la croissance de ce secteur dans le Royaume et sur le continent.

Cet espace d’innovation souhaite également renforcer les partenariats avec les parties prenantes (startups, universités, industriels) et former les professionnels. En témoignent les conférences-débats, les formations sur la construction durable, les formations pour les architectes organisées en partenariat avec les acteurs de l’écosystème, ainsi que le récent partenariat signé avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

«Le Sustainable Construction Lab est un atout stratégique pour accélérer la transition bas carbone du secteur de la construction au Maroc et en Afrique. En s’appuyant sur l’expertise locale, nous développons des solutions concrètes et adaptées pour construire durablement», explique Abdel-ileh Chouar, Directeur Développement Durable et Innovation de LafargeHolcim Maroc.

Le SCL de LafargeHolcim Maroc accueille huit ingénieurs et techniciens spécialisés dans les matériaux et les techniques de construction, qui peuvent tester leurs essais à grande échelle dans cinq salles spécifiques de prototypage, bâties sur une superficie de 600 m² et équipées de machines de dernière génération.

Pour Mohammed El Heddad, Responsable du SCL, «le SCL s’inscrit pleinement dans l’ambition de LafargeHolcim Maroc d’être le leader mondial des solutions constructives durables et innovantes. C’est un formidable levier pour décarboner notre industrie et créer de la valeur durable pour nos clients et communautés.»

Depuis plus de 95 ans, LafargeHolcim Maroc est au service du développement économique et social du Royaume. À travers le Sustainable Construction Lab, le groupe confirme son leadership dans l’innovation bas carbone au Maroc. Son ambition est d’atteindre l’objectif «net zéro» d’ici 2050. Un challenge à sa portée.