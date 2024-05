LafargeHolcim Maroc: un chiffre d’affaires consolidé de 1,88 million de dirhams au premier trimestre

Dans un contexte marqué par une légère baisse de la demande nationale de ciment, en raison de l’effet de glissement calendaire du mois de ramadan, LafargeHolcim Maroc a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,884 million de dirhams au premier trimestre 2024, en recul de 11,6% par rapport à la même période en 2023.

«Cette évolution est due à l’impact de nouvelles capacités de production de ciment sur le marché national et d’une baisse de demande à l’exportation pour le clinker», explique le groupe cimentier dans un communiqué.

Les perspectives du marché national du ciment sont favorables pour le reste de l’année, en raison des impacts positifs attendus de l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030 sur le segment infrastructures, et de la mise en œuvre du programme d’aide directe au logement sur le segment bâtiment, note-t-il.

Pour l’endettement net de LafargeHolcim Maroc, il s’élève à 4,622 millions de dirhams à fin mars 2024, en repli de 5,4% par rapport à la même période de l’année 2023.