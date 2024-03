LafargeHolcim Maroc: un résultat net consolidé de 1,54 milliard de dirhams en 2023

Dans un communiqué publié ce mercredi 27 mars, le cimentier LafargeHolcim Maroc a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,21 milliards de dirhams en 2023, en progression de 2,8% par rapport à 2022. Son résultat d’exploitation courant a atteint, quant à lui, 2,97 milliards de dirhams à fin décembre 2023, en amélioration de 10,5% sur un an.

Cette évolution est attribuée principalement «à la hausse du chiffre d’affaires ainsi qu’à l’optimisation des coûts de production et à la consolidation de la performance opérationnelle».

Idem pour le résultat net consolidé qui s’est élevé à 1,54 milliard de dirhams en 2023, en accroissement de 11,2% par rapport à 2022 «en raison de l’évolution favorable du résultat d’exploitation et de la révision, en 2022, de la base d’impôt différé suite à la hausse progressive de l’IS de 2023 à 2025 prévue dans la loi de Finances 2023», est-il expliqué.

Lire aussi : LafargeHolcim Maroc: un chiffre d’affaires de 8,2 milliards de dirhams en 2023

S’agissant du retour sur capitaux investis, il s’est établi à 9,8%.

Pour les comptes sociaux, le résultat net social de LafargeHolcim Maroc s’est chiffré à 1,41 milliard de dirhams au 31 décembre 2023.

Le Conseil d’administration propose la distribution d’un dividende de 66 DH par action au titre de l’exercice 2023.

De belles perspectives

En termes de perspectives, le communiqué indique que le secteur cimentier marocain devrait connaître des perspectives favorables «avec l’impact positif attendu sur le marché de la construction du programme d’aide directe au logement et de l’organisation de la CAN 2025 et de la coupe du monde 2030 au Maroc».

Dans ce contexte, LafargeHolcim Maroc indique qu’elle «poursuit ses efforts de différenciation commerciale et d’optimisation de coûts, tout en continuant la réalisation d’avancées importantes de son programme de développement durable telles que l’élargissement de la gamme de produits à faible empreinte carbone (notamment les gammes ECOPact et ECOPlanet), l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement de la biodiversité dans les carrières ou l’optimisation de la consommation d’eau des sites industriels».

Le cimentier accélère, par ailleurs, la mise en œuvre de sa feuille de route de décarbonation, en maximisant l’utilisation de l’électricité verte (85% de la consommation en 2023) et des combustibles de substitution et en optimisant la formulation de ses produits.