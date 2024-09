LafargeHolcim Maroc: un chiffre d’affaires consolidé de 3,6 milliards de dirhams au premier semestre 2024

Dans un communiqué diffusé le mercredi 11 septembre, LafargeHolcim Maroc indique que le marché domestique du ciment s’est inscrit dans une dynamique positive durant le premier semestre 2024. Toutefois, la croissance s’est limitée à 1% par rapport à la même période de 2023, en raison de l’effet de glissement calendaire de Aïd Al-Adha.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 3,691 milliards de dirhams à l’issue des six premiers mois de l’année en cours, en baisse de 10,6% par rapport au premier semestre 2023. Un repli qui s’explique par «l’impact des nouvelles capacités de production de ciment sur le marché national ainsi que par une baisse de la demande à l’exportation pour le clinker».

Le résultat d’exploitation de LafargeHolcim Maroc à fin juin 2024 reste quasi stable par rapport à la même période de l’exercice 2023, à 1,46 milliard de dirhams, grâce aux efforts de réduction des coûts de production et d’amélioration de la performance industrielle qui ont permis de compenser l’effet de baisse des ventes de ciments.

Le résultat net consolidé IFRS s’établit à 756 millions de dirhams, en repli de 8% par rapport au premier semestre 2023 en raison d’éléments exceptionnels positifs en 2023. Le retour sur capitaux investis s’établit à 9,7% sur le premier semestre 2024. Quant au résultat net social du groupe, il a été arrêté à 691 millions de dirhams au 30 juin 2024.

Des perspectives favorables pour le reste de l’année

LafargeHolcim Maroc indique que les perspectives sur le marché du ciment sont favorables pour le reste de l’année «en raison des impacts positifs attendus de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et de la Coupe du monde 2030 sur le segment Infrastructures, et de la mise en œuvre du programme d’aide directe au logement sur le segment Bâtiment».

Le groupe restera focalisé sur l’optimisation de ses coûts et poursuivra la mise en œuvre de son programme de développement durable avec l’élargissement de la gamme de produits à faible empreinte carbone (notamment les gammes «ECOPact» et «ECOPlanet»), l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement de la biodiversité dans les carrières et l’optimisation de la consommation d’eau des sites industriels.

Par ailleurs, l’entreprise continuera à progresser dans la décarbonation de ses activités, en maximisant l’utilisation de l’électricité verte (96% de la consommation au premier semestre 2024) et des combustibles de substitution et en optimisant la formulation de ses produits.