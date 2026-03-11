LafargeHolcim Maroc: des résultats en forte hausse en 2025

Economie

Porté par la dynamique du secteur de la construction, LafargeHolcim Maroc signe une solide performance financière en 2025, avec une nette progression de ses revenus et de sa rentabilité. Le Conseil d’administration propose un changement de dénomination, tandis que le groupe renforce ses ambitions de croissance durable en phase avec la feuille de route de groupe Holcim.

LafargeHolcim Maroc a réalisé de bons résultats au cours de l’année dernière. Le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc a ainsi enregistré un chiffre d’affaires consolidé de plus de 8,93 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2025, en hausse de 9,6%.

Cette performance est attribuée par son top management «à l’augmentation des volumes de ventes de ciment et du béton prêt à l’emploi portée par la dynamique positive du secteur de la construction».

De même, le résultat d’exploitation courant s’est élevé à 3,81 MMDH, en croissance de 15,8% par rapport à 2024. «Cette progression est due principalement à l’évolution favorable du chiffre d’affaires, la maîtrise des coûts de production ainsi qu’à la consolidation de la performance opérationnelle», indique le groupe dans un communiqué qui fait suite à la réunion le 10 mars 2026 de son Conseil d’administration.

Idem pour le résultat net consolidé qui s’est apprécié de 18,6% sur un an, se chiffrant à 2,16 MMDH en 2025.

Changement de dénomination

Pour les comptes sociaux, le résultat net de LafargeHolcim Maroc a été arrêté à 1,94 MMDH au 31 décembre 2025.

Suite à ces résultats, le conseil d’administration propose la distribution d’un dividende de 96 dirhams par action au titre de l’exercice 2025. Il a, par ailleurs, décidé de proposer à l’assemblée générale le changement de la dénomination sociale de la société en adoptant Holcim Maroc en lieu et place de LafargeHolcim Maroc.

Pour ce qui est des perspectives, les responsables du groupe sont très optimistes. Ils relèvent, en effet, que «le marché marocain du ciment bénéficie de solides perspectives de croissance dans les années à venir, porté par des moteurs structurels majeurs: l’organisation de la Coupe du monde 2030, le déploiement du programme d’aide directe au logement et les investissements d’envergure annoncés dans l’infrastructure, l’énergie et l’industrie».

En ligne avec la stratégie «NextGen Growth 2030» du groupe Holcim, LafargeHolcim Maroc «ambitionne de consolider son positionnement en tant que partenaire de référence du secteur du BTP et contribuer à la construction durable au Maroc».

Son approche, est-il expliqué, repose sur le développement de l’activité ciment et des solutions constructives, le déploiement d’offres différenciatrices et créatrices de valeur adaptées à chaque segment de marché, l’amélioration continue de l’expérience client, l’excellence opérationnelle et la durabilité.

LafargeHolcim Maroc, est-il ajouté, place le développement durable au cœur de sa stratégie à travers l’élargissement de sa gamme de produits à faible empreinte carbone, le développement de la biodiversité au sein des carrières, l’optimisation de la consommation d’eau et la décarbonation de ses activités, en maximisant le recours à l’électricité verte et aux combustibles de substitution.

