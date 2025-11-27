Entreprise

LafargeHolcim Maroc relève son chiffre d’affaires trimestriel à 2,37 milliards de dirhams

Le siège de LafargeHolcim Maroc, à Casablanca.

Le chiffre d’affaires consolidé de LafargeHolcim Maroc a atteint 2,367 milliards de dirhams au troisième trimestre 2025, en progression de 12,2% par rapport à la même période en 2024. Le communiqué note que l’augmentation des volumes de vente de ciment et de béton prêt à l’emploi constitue le moteur principal de cette amélioration.

Selon la communication trimestrielle T3 2025 publiée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, cette performance s’appuie sur la reprise vigoureuse de la consommation nationale de ciment, qui a enregistré une hausse de 12% sur un an.

La dynamique reflète le regain d’activité dans la construction, un secteur qui retrouve une trajectoire ascendante après plusieurs trimestres marqués par une évolution contrastée de l’investissement immobilier.

Sur les neuf premiers mois de l’année, la société affiche également une croissance notable: le chiffre d’affaires cumulé passe de 5,8 MMDH en 2024 à 6,53 MMDH en 2025, confirmant un rythme soutenu dans les opérations commerciales. Parallèlement, l’endettement net recule à 4,004 MMDH, soit une baisse de 17,1% par rapport à la même période de l’année précédente, traduisant un effort continu d’optimisation financière.

LafargeHolcim Maroc, détenue majoritairement par une joint-venture entre le groupe international Holcim et le fonds panafricain Al Mada, reste le premier opérateur national des matériaux de construction. Le communiqué rappelle que l’entreprise, présente au Maroc depuis 1928, inscrit ses activités dans la stratégie nationale de développement durable à horizon 2030, notamment par le développement de solutions constructives innovantes et à plus faible empreinte environnementale.

À travers l’évolution de ses indicateurs trimestriels et la progression de la demande nationale, le secteur des matériaux de construction confirme ainsi une consolidation progressive, soutenue par les chantiers d’infrastructures, la reprise de l’immobilier et les programmes de modernisation urbaine engagés dans plusieurs régions du Royaume.

