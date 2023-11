La Marocaine Lamia Chaabi remporte le prix de la meilleure analyste en investissement de l’année 2023 à Londres

La cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue le 22 novembre, a récompensé les réalisations inspirantes de femmes dans tous les secteurs de l’investissement, tout en permettant d’ouvrir un débat sur l’amélioration de la diversité et de l’inclusivité au sein de ce secteur.

Parmi les gagnantes de cette 7ème édition, une Marocaine s’est démarquée. Il s’agit de Lamia Chaabi, qui a remporté le prix de l’analyste en investissement de l’année, démontrant son excellence dans l’accomplissement de son rôle au cours de la dernière année et l’impact qu’elle a eu au niveau de son équipe, de son entreprise et du secteur.

Lamia Chaabi, qui est également la petite-fille de l’homme d’affaires marocain Miloud Chaabi, s’est fait remarquer depuis un certain nombre d’années au Royaume-Uni, au point d’être qualifiée par le magazine The Guardian, en 2016, de «rising star» (étoile montante) du monde de la finance londonienne.

Diplômée en finance et ingénieure informaticienne de la University College London (UCL) et de la London School of Economics (LSE), la jeune femme officie depuis 2013 chez BlackRock, considéré comme le plus grand gestionnaire d’actifs financiers au monde.

Directrice et gestionnaire de portefeuille, membre de l’équipe Diversified Strategies au sein du groupe Multi-Asset Strategies and Solutions (MASS) de BlackRock, elle est gestionnaire de portefeuille pour un certain nombre de fonds de référence axés sur les résultats, notamment le Climate Action Multi-Asset Fund, l’ESG Strategic Growth Fund, le Charities Growth & Income Fund et le Catholic Charities Growth & Income Fund. Elle supervise également le développement de l’analyse de la construction de portefeuilles et du processus d’investissement de l’équipe.