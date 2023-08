La réalisatrice marocaine Sofia Alaoui signe avec WME, la puissante agence artistique des stars hollywoodiennes

C’est une nouvelle de taille pour la réalisatrice marocaine, originaire de Casablanca, qui enchaîne les succès à travers le monde. Sofia Alaoui vient en effet de signer un contrat de représentation dans tous les domaines avec la plus ancienne (et la plus puissante) agence artistique aux États-Unis, WME, créée en 1898, annonce dans ses colonnes le magazine américain Variety.

Une sacrée consécration aux États-Unis pour Sofia Alaoui, qui continue d’être représentée dans le même temps par Jérôme Duboz, d’Ithaka Media. La cinéaste marocaine n’est pas une inconnue au Pays de l’Oncle Sam, où elle s’est démarquée en janvier dernier au Festival de Sundance 2023 avec son premier long-métrage «Animalia», un film de science-fiction ancré dans le réalisme qui a remporté un prix spécial du jury pour sa vision créative.

La réalisatrice avait déjà brillé en 2020 dans ce même festival en remportant le Grand Prix du jury pour son court-métrage «Qu’importe si les bêtes meurent», qui lui a aussi valu le César du meilleur court-métrage de fiction en 2021.

En signant avec WME, Sofia Alaoui rejoint ainsi l’impressionnant panel de réalisateurs représentés par l’agence, à l’instar de Martin Scorcese, Quentin Tarantino, Tim Burton ou encore Guy Ritchie.