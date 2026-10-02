La junior entreprise «Isharatech» récompensée par le prix «i-Tech» d’inwi

La junior entreprise Isharatech récompensée par le prix i-tech à l'occasion de la 18ème édition du "Company program" de Injaz Al-Maghrib.

À la finale nationale du 18ème «Company Program» d’INJAZ Al-Maghrib, l’opérateur inwi a récompensé la Junior-Entreprise «Isharatech» en lui attribuant le prix i-TECH. La jeune pousse s’est distinguée grâce à une plateforme technologique inclusive conçue pour abattre les barrières de communication entre les personnes en situation de handicap auditif et leur environnement.

Le projet «Isharatech» s’appuie sur des algorithmes d’Intelligence artificielle pour effectuer une traduction instantanée entre la langue des signes, le texte et la voix. L’outil cherche à fluidifier les interactions du quotidien avec les interlocuteurs ne maîtrisant pas le langage gestuel, répondant ainsi à un enjeu d’accessibilité et d’insertion sociale.

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Initiative phare d’INJAZ Al-Maghrib, le «Company Program» forme les élèves et étudiants des établissements publics aux étapes concrètes de la création d’entreprise. Pour cette 18ème édition, le programme a mobilisé plus de 6.900 participants issus de 120 établissements à travers le Royaume. Encadrés par des parrains bénévoles du monde des affaires, les jeunes développent leurs compétences managériales, de la conception du projet jusqu’à la commercialisation.

En soutenant ce rendez-vous annuel et en octroyant le prix i-TECH, inwi réaffirme sa position de partenaire de l’économie numérique et de l’entrepreneuriat des jeunes. L’opérateur entend ainsi valoriser l’innovation à forte valeur sociale, accompagner l’émergence des startups locales et soutenir le développement des compétences digitales chez les futurs décideurs.