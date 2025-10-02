La dynamique engagée autour de l’hydrogène vert au Maroc confirmée au World Power-to-X Summit

La 5ème édition du World Power-to-X Summit a été lancée hier 1er octobre à Marrakech sous le haut patronage du Roi et sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Lors de la cérémonie d’ouverture, Tarik Ameziane Moufaddal, PDG de Masen, a rappelé la vision claire et constante du Maroc en matière d’énergies renouvelables, amorcée il y a quinze ans sous l’impulsion du roi Mohammed VI. Grâce à cette orientation, le Royaume est aujourd’hui une référence mondiale dans le domaine, démontrant qu’avec rigueur et effort collectif, une ambition peut se transformer en réalité.

Aujourd’hui, le Maroc franchit une nouvelle étape avec le développement de la filière de l’hydrogène vert, considérée comme un levier stratégique de la transition énergétique mondiale.

Sous l’impulsion royale, le Maroc a choisi de se positionner comme un acteur clé et compétitif de l’hydrogène vert. Ce choix repose sur des atouts uniques: des ressources renouvelables exceptionnelles, une stabilité reconnue et une position géostratégique au carrefour de quatre continents.

Depuis le discours du Trône de 2023, qui appelait à la mise en œuvre rapide de l’Offre Maroc Hydrogène Vert, cette vision s’est traduite par des avancées concrètes. La Circulaire du 11 mars 2024 a désigné Masen comme point focal national de la filière, en charge de piloter, coordonner et accélérer les projets sur toute la chaîne de valeur, de la production à l’exportation. Bras opérationnel du Royaume, Masen accompagne les investisseurs, facilite l’émergence de projets viables et assure une cohérence d’ensemble grâce à une gouvernance claire, transparente et intégrée.

Le Maroc prépare son avenir avec méthode. Une gouvernance claire et transparente, associant le plus haut niveau de décision, est complétée par une planification intégrée des infrastructures— ports, pipelines, réseaux électriques, dessalement— qui donnent la cohérence à chaque projet et la crédibilité à l’ensemble.

Des jalons structurants déjà franchis

La dynamique de l’hydrogène vert au Maroc est marquée par des réalisations concrètes:

-Octobre 2024: signature du contrat préliminaire de réservation du foncier pour le projet Chbika 1, porté par un consortium international.

-Mars 2025: sélection de cinq investisseurs pour développer six projets couvrant les régions du Sud.

-Juillet 2025: clôture de la phase de pré-FEED du projet Chbika 1 et lancement des discussions pour la phase FEED.

-Septembre 2025: la validation de la phase préliminaire du projet Chbika 1, le lancement de la phase FEED et l’autorisation de la signature des contrats préliminaires de réservation du foncier au profit des 5 consortiums nationaux et internationaux, retenus pour 6 projets, couvrant les 3 régions du Sud du Royaume.

Portés par des investisseurs de premier plan, nationaux et internationaux, ces projets confirment que la dynamique est engagée et que le Maroc avance avec méthode, dans un esprit de responsabilité partagée.

La procédure de présélection de nouveaux projets demeure ouverte pour les autres investisseurs, afin de mettre pleinement à profit la position de leader du Royaume et ses ressources riches et diversifiées.

Une ambition industrielle et économique

Dans son discours d’ouverture, Tarik Ameziane Moufaddal, PDG de Masen, a rappelé que l’hydrogène vert n’est pas seulement un projet énergétique, mais une véritable ambition de développement industriel et économique. Il a souligné que cette filière devra également générer des externalités positives pour le pays: porteuse d’emplois qualifiés, de nouveaux savoir-faire, de chaînes de valeur industrielles et des retombées pour les territoires. Au-delà de l’énergie, il s’agit de faire de cette filière émergente un levier de prospérité durable pour le Maroc et pour le continent africain.