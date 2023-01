Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a présidé vendredi 13 janvier 2023, à Meknès, la 3ème édition des Agro IT Days.

© Copyright : Ahmed Echakoury

Alors que le ministère de l’Agriculture ambitionne de connecter 2 millions d’agriculteurs et d’usagers à des e-services agricoles à horizon 2030, la 3ème édition des Agro IT Days a permis de mettre en lumière les dernières innovations dans le domaine.

Le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki, a présidé, ce vendredi 13 janvier 2023 au Qualipole de Meknès, la 3ème édition des Agro IT Days.

Placées sous le thème «La transformation digitale au cœur de la stratégie Génération Green», les Agro Days 2023 se penchent sur l’introduction des nouvelles technologies dans les maillons de la chaîne de valeur agricole et de l’agro-industrie et leur impact sur le développement de l’agriculture et du monde rural.

Ces rencontres constituent une opportunité pour l'échange d'expériences entre les experts et les participants, afin de communiquer autour des progrès et des chantiers de la digitalisation du secteur agricole et agro-industriel portés par les technologies disruptives, telles que l'imagerie satellitaire, la «blockchain», l'intelligence artificielle, les objets connectés ou encore les drones.

«La digitalisation fait partie des chantiers transverses de la stratégie Génération Green et vise à permettre à notre agriculture d’être résiliente, compétitive, mais aussi et surtout innovante et attractive pour les professionnels du secteur en général, et pour les jeunes et les nouvelles générations d’agriculteurs et d’entrepreneurs en particulier», a souligné à l’occasion Mohammed Sadiki.

Et de souligner que l’objectif du chantier de digitalisation du ministère est de connecter 2 millions d’agriculteurs et d’usagers à des e-services agricoles à horizon 2030.

Lors de cette rencontre, le ministre de l’Agriculture a également présidé la signature de 6 conventions de partenariat. La première a été conclue avec l’Institut national de la recherche agronomique. Elle a pour objectif de faciliter les travaux de recherche-développement et les services d’innovation et de transfert de technologies dans les domaines de la digitalisation du secteur agricole.

La seconde convention, signée avec l'Office national du conseil agricole (ONCA), porte sur la mise en place des mécanismes d’exploitation des stations météorologiques de l’office et la valorisation de leurs données au profit des plateformes du Conseil agricole, de l’Observatoire national de la sécheresse et des programmes de recherche-développement du pôle digital.

Deux autres conventions spécifiques ont été signées respectivement avec l'association Agripôle Innovation Meknès (Agrinova) et le Technopark. La cinquième convention a été signée avec la société Aba Technology, tandis que la sixième a été conclue avec l’Université Euromed de Fès (UEMF).