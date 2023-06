Investissement: le Maroc partage son expérience à Abidjan

Le Royaume a été remarquablement représenté à l’Africa CEO Forum à Abidjan, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien rappelle que l’événement a pour objectif d’engager une réflexion de fond sur deux défis majeurs pour le continent, si ce dernier veut conquérir sa souveraineté économique dans ce contexte de crise et de compétition globale accélérée. «Dans ce sens, le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a mis en avant, lundi à Abidjan, les réalisations et les projets structurants menés au Maroc dans différents domaines sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI», souligne le journal, ajoutant qu’il a donné un large aperçu des investissements et des efforts indéniables du Maroc en matière de développement d’infrastructures logistiques et portuaires.

Il a également fait savoir que le Maroc accorde une grande priorité à la souveraineté sanitaire, en plus de la souveraineté industrielle et de la souveraineté agricole, rappelant, à cet égard, le Plan Maroc Vert qui a redoublé la valeur ajoutée de l’agriculture, ainsi que la nouvelle stratégie «Génération Green». De même, indique Aujourd’hui Le Maroc, le chef du gouvernement a présenté à l’assistance les avancées du Maroc dans le la domaine des énergies vertes et renouvelables à la faveur d’une vision royale clairvoyante, précisant que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est passée à presque 40% aujourd’hui et que l’ambition est d’atteindre 52% dans quelques années.

La même source précise que le chef de gouvernement Aziz Akhannouch a eu à Abidjan un entretien avec le premier ministre ivoirien, Patrick Achi. «La rencontre entre les deux parties s’est tenue en marge du sommet de l’Africa CEO Forum qui s’est déroulé les 5 et 6 juin à Abidjan, avec la participation d’une importante délégation marocaine conduite le chef du gouvernement qui a souligné que cette importante rencontre avec le premier ministre Patrick Achi avait constitué une occasion de plus pour mettre en avant les excellentes relations entre SM le Roi Mohammed VI et le président Alassane Ouattara», assure le quotidien.

Il est à noter que l’accent a aussi été mis sur les nombreux projets lancés en Côte d’Ivoire par le Souverain et sur l’intérêt qui a été accordé à la réalisation de ces projets dans les délais impartis et dans le strict respect des normes requises. Soulignons également que l’entretien a porté sur les moyens de faire bénéficier la Côte d’Ivoire de l’expérience marocaine dans le domaine agricole, notamment le Plan Maroc Vert ou la stratégie actuelle Génération Green.