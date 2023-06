Industrie automobile: le Crédit Agricole du Maroc s’engage à accompagner les professionnels du secteur

Hakim Abdelmoumen, président de l’AMICA, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Mohamed Fikrat, président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, lors de la signature d’une convention entre les trois parties ce jeudi 15 juin 2023.

Une convention pour l’accompagnement des entreprises opérant dans le secteur automobile a été signée ce jeudi 15 juin à Rabat par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Fikrat, président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc (CAM), et Hakim Abdelmoumen, président de l’Association marocaine pour l’industrie et la construction de l’automobile (AMICA).

En vertu de cette convention, Crédit Agricole du Maroc et l’AMICA mettront à la disposition des membres de l’Association un dispositif financier spécifique, permettant notamment un traitement accéléré, des conditions avantageuses et des outils financiers digitalisés adaptés aux besoins des entreprises de la filière.

Soutenir les investissements industriels

Ce partenariat leur offrira également un accompagnement pour le développement de l’intégration locale, un soutien aux investissements dans le cadre de la décarbonation, une aide aux porteurs de projets d’investissement industriel dans le secteur et une assistance à l’émergence de grands groupes industriels marocains dans l’industrie automobile.

Le déploiement du plan de relance industrielle, porté par le ministère de l’Industrie et du Commerce, a permis d’accélérer les investissements dans le secteur, autant au niveau de la construction automobile qu’au niveau de l’écosystème des équipementiers, de l’intégration en profondeur, de l’ingénierie et des métiers de pointe. À fin avril 2023, les exportations du secteur ont progressé de plus de 40% par rapport à la même période de 2022, avec une perspective de chiffre d’affaires à l’export de plus de 130 milliards de dirhams d’ici la fin de l’année.

Des exportations en hausse de 40%

