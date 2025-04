Inclusion numérique: le ministère de l’Emploi et le groupe Ericsson scellent un partenariat

Ce partenariat entre le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences et Ericsson vise à développer les compétences numériques et autonomiser les entrepreneurs du Maroc afin «d’atteindre un paysage numérique inclusif et innovant», selon un communiqué.

Un plaisir de participer à l'événement du géant suédois des télécommunications @Ericsson lors de la conférence @GITEXAfrica. Ravi de la signature d'un accord entre Ericsson et M. le Ministre 🇲🇦 @younessekkouri pour une coopération encore plus approfondie. #TeamSwedenMorocco pic.twitter.com/Q5AWwncC5d — Jörgen Karlsson (@SweAmbMorocco) April 15, 2025

Les deux parties établiront par la suite une feuille de route destinée à mettre en œuvre leurs actions communes. Cette collaboration pourrait permettre, selon la même source, aux entrepreneurs et aux propriétaires des petites entreprises d’acquérir «des compétences numériques essentielles qui contribueraient à l’emploi durable et à l’innovation dans tous les secteurs du Royaume».

Le ministre, Younès Sekkouri, a déclaré que «la collaboration potentielle avec Ericsson reflète notre intérêt commun pour renforcer l’inclusion numérique au Maroc. Nous sommes impatients de voir comment cette initiative pourrait enrichir notre écosystème entrepreneurial et soutenir l’Agenda Numérique 2030 du Maroc».

Pour sa part, Majda Lahlou Kassi, présidente d’Ericsson Maroc et directrice d’Ericsson en Afrique de l’Ouest et australe, a développé le même thème en souhaitant «une meilleure collaboration pour renforcer les capacités et la montée en compétences des petites entreprises et startups marocaines».