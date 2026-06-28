Economie

Immobilier d’entreprise: la fin du tout-bureau et l’avènement des actifs stratégiques

Groupe Mfadel et Red Med Capital lancent SOHAUS, 1er projet immobilier au Domaine d'Anfa

Un ensemble immobilier à Casablanca.

Revue de pressePorté par l’essor de la logistique, la digitalisation de l’économie et les perspectives majeures de la Coupe du Monde 2030, le marché de l’immobilier professionnel vit une mutation historique. Les investisseurs délaissent progressivement les bureaux traditionnels pour se tourner vers des actifs à forte valeur ajoutée, tels que les entrepôts modernes, les data centers et les infrastructures de santé, redessinant ainsi les contours de l’économie immobilière du Royaume. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par La Rédaction
Le 28/06/2026 à 18h10

Le marché marocain de l’immobilier d’entreprise traverse une phase de mutation structurelle inédite, rompant avec le modèle historique centré sur les bureaux et les commerces de centre-ville. Cette transformation reflète les grandes ambitions économiques du Royaume, portées par l’accélération industrielle, l’essor du commerce électronique et une digitalisation galopante. Face à ces bouleversements, les investisseurs institutionnels et privés réorientent leurs portefeuilles vers des actifs dits «utiles», capables d’offrir une rentabilité durable et une résilience face aux cycles économiques, écrit le magazine hebdomadaire Challenge dans une analyse dédiée.

Dans cette nouvelle configuration, la logistique et l’immobilier industriel s’imposent comme les véritables moteurs de la croissance. La modernisation des infrastructures portuaires, notamment autour du hub de Tanger Med, combinée à la réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, alimente une demande sans précédent pour les entrepôts de classe A et les plateformes de distribution de nouvelle génération. Les zones industrielles ne se contentent plus d’offrir du foncier nu, mais des locaux clés en main et modulables, adaptés aux exigences opérationnelles des exportateurs et des géants du e-commerce.

Cette transition ne sonne pas pour autant le glas du marché des bureaux, mais impose sa réinvention. La logique spéculative qui consistait à construire des espaces standards en pariant sur une occupation automatique est révolue. Le marché subit une forte polarisation: les immeubles vieillissants ou mal desservis perdent rapidement de leur valeur, tandis que la demande se concentre sur des espaces flexibles, connectés, éco-responsables et intégrés aux réseaux de transport. Le bureau devient un outil de performance managériale et d’attractivité pour les entreprises, ce qui pousse les promoteurs à revoir l’architecture même de leurs projets, lit-on dans Challenge.

En parallèle, de nouvelles classes d’actifs émergent et attirent les capitaux en quête de diversification. Les infrastructures numériques, au premier rang desquelles les data centers, connaissent un développement stratégique soutenu par les ambitions nationales en matière d’intelligence artificielle et de souveraineté des données à l’horizon 2030. De même, la santé privée et l’hébergement géré, comme les résidences étudiantes ou pour seniors, s’installent comme des segments d’avenir. Ces secteurs se distinguent toutefois par une complexité accrue, où la qualité de la gestion opérationnelle et le choix des exploitants deviennent aussi critiques que la qualité de la construction elle-même.

Enfin, les perspectives de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 agissent comme un catalyseur majeur pour l’ensemble du secteur. Au-delà des infrastructures sportives, l’événement engendre une dynamique d’investissement massive dans les transports, l’hôtellerie, les services urbains et la sécurité. Ce coup d’accélérateur devrait non seulement consolider les corridors économiques existants, mais aussi stimuler une nouvelle demande immobilière périphérique autour des principales villes hôtes du pays pour les années à venir.

Par La Rédaction
Le 28/06/2026 à 18h10
#marché marocain de l’immobilier d’entreprise#mutation structurelle#digitalisation

LEs contenus liés

Economie

Pourquoi les crédits immobiliers restent au-dessus de 5% malgré un taux directeur de 2,25%? Explications du wali de Bank Al-Maghrib

Economie

Le Maroc verrouille son marché immobilier grâce au registre électronique des procurations

Economie

Immobilier: pour accélérer la digitalisation du marché marocain, Agenz lève 5 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs

Economie

Immobilier de prestige: Marrakech attire une nouvelle génération d’acheteurs internationaux

Articles les plus lus

1
Du palais Dar El Beïda à une école d’excellence: l’histoire de l’Académie royale militaire de Meknès
2
Procès «Escobar du Sahara»: peines lourdes, saisies et amendes records... les détails d’un verdict de fer
3
Mondial 2026: la télévision algérienne récidive et passe sous silence les victoires du Maroc
4
Fès a son café à chats... et c’est une bulle de douceur
5
Aéronautique. Le groupe Safran consolide ses capacités à Nouaceur et à Tifelt
6
Affaire «Escobar du Sahara»: lourdes peines de prison pour Naciri et Bioui
7
Fin du GMT+1 au Maroc: le gouvernement annonce le retour définitif à l’heure de Greenwich
8
Pillage du site géologique de Mibladen: des blocs sciés mis en sécurité, mais les dégâts sont irréversibles
Revues de presse

Voir plus