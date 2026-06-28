Immobilier d’entreprise: la fin du tout-bureau et l’avènement des actifs stratégiques

Le marché marocain de l’immobilier d’entreprise traverse une phase de mutation structurelle inédite, rompant avec le modèle historique centré sur les bureaux et les commerces de centre-ville. Cette transformation reflète les grandes ambitions économiques du Royaume, portées par l’accélération industrielle, l’essor du commerce électronique et une digitalisation galopante. Face à ces bouleversements, les investisseurs institutionnels et privés réorientent leurs portefeuilles vers des actifs dits «utiles», capables d’offrir une rentabilité durable et une résilience face aux cycles économiques, écrit le magazine hebdomadaire Challenge dans une analyse dédiée.

Dans cette nouvelle configuration, la logistique et l’immobilier industriel s’imposent comme les véritables moteurs de la croissance. La modernisation des infrastructures portuaires, notamment autour du hub de Tanger Med, combinée à la réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, alimente une demande sans précédent pour les entrepôts de classe A et les plateformes de distribution de nouvelle génération. Les zones industrielles ne se contentent plus d’offrir du foncier nu, mais des locaux clés en main et modulables, adaptés aux exigences opérationnelles des exportateurs et des géants du e-commerce.

Cette transition ne sonne pas pour autant le glas du marché des bureaux, mais impose sa réinvention. La logique spéculative qui consistait à construire des espaces standards en pariant sur une occupation automatique est révolue. Le marché subit une forte polarisation: les immeubles vieillissants ou mal desservis perdent rapidement de leur valeur, tandis que la demande se concentre sur des espaces flexibles, connectés, éco-responsables et intégrés aux réseaux de transport. Le bureau devient un outil de performance managériale et d’attractivité pour les entreprises, ce qui pousse les promoteurs à revoir l’architecture même de leurs projets, lit-on dans Challenge.

En parallèle, de nouvelles classes d’actifs émergent et attirent les capitaux en quête de diversification. Les infrastructures numériques, au premier rang desquelles les data centers, connaissent un développement stratégique soutenu par les ambitions nationales en matière d’intelligence artificielle et de souveraineté des données à l’horizon 2030. De même, la santé privée et l’hébergement géré, comme les résidences étudiantes ou pour seniors, s’installent comme des segments d’avenir. Ces secteurs se distinguent toutefois par une complexité accrue, où la qualité de la gestion opérationnelle et le choix des exploitants deviennent aussi critiques que la qualité de la construction elle-même.

Enfin, les perspectives de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 agissent comme un catalyseur majeur pour l’ensemble du secteur. Au-delà des infrastructures sportives, l’événement engendre une dynamique d’investissement massive dans les transports, l’hôtellerie, les services urbains et la sécurité. Ce coup d’accélérateur devrait non seulement consolider les corridors économiques existants, mais aussi stimuler une nouvelle demande immobilière périphérique autour des principales villes hôtes du pays pour les années à venir.