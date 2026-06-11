Immobilier: pour accélérer la digitalisation du marché marocain, Agenz lève 5 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs

Fondée en 2021 par les frères Malik et Badr Belkeziz, Agenz franchit une nouvelle étape dans son développement. La proptech marocaine annonce avoir levé 5 millions de dollars lors d’un tour de table sursouscrit, codirigé par les fonds Breega, Attijariwafa Ventures et Saviu Ventures.

Depuis sa création, l’entreprise s’est donné pour mission de moderniser le secteur immobilier marocain grâce à la donnée et aux outils numériques. À travers sa plateforme, Agenz accompagne l’ensemble du parcours immobilier en proposant des services d’estimation, des analyses de marché, des solutions destinées aux professionnels ainsi qu’une plateforme dédiée aux transactions.

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Cette levée de fonds intervient dans un contexte de forte croissance pour la jeune pousse. Depuis le lancement de sa plateforme transactionnelle en 2023, l’entreprise a enregistré une progression continue de l’adoption de ses services. En mai 2026, le site Agenz.ma a dépassé les 730.000 visites mensuelles, confirmant son positionnement parmi les principales plateformes immobilières du Royaume.

Parallèlement, les volumes de transactions réalisés via la plateforme ont connu une hausse significative, témoignant de la solidité du modèle économique développé par l’entreprise et de sa capacité à créer de la valeur pour l’ensemble des acteurs du secteur, qu’il s’agisse des particuliers, des agents immobiliers, des promoteurs, des investisseurs ou encore des institutions financières.

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Pour les investisseurs, Agenz s’impose désormais comme un acteur capable de transformer durablement le marché immobilier marocain. «Nous investissons dans les entreprises qui utilisent les grandes ruptures technologiques pour transformer durablement des secteurs clés de l’économie. Grâce à sa maîtrise de la donnée et de l’intelligence artificielle, Agenz ne se contente pas de digitaliser l’immobilier: l’entreprise repense en profondeur l’accès au logement et l’expérience immobilière au bénéfice des citoyens marocains», déclare Hamza Mikou, directeur général d’Attijariwafa Ventures.

«Nous sommes convaincus que l’équipe dispose de la vision et de la capacité d’exécution nécessaires pour bâtir un acteur de référence dans les années à venir», ajoute-t-il.

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Même confiance du côté de Breega. «Agenz a su construire en quelques années seulement la plateforme qui manquait au secteur de l’immobilier marocain, en réunissant données, outils et transactions au sein d’une même expérience», déclare Driss Ibenmansour, partenaire chez Breega. «Nous sommes convaincus que cette levée va leur permettre d’accélérer une transformation déjà bien engagée du marché», poursuit-il.

Grâce à ce nouveau financement, Agenz prévoit de renforcer ses effectifs, d’accélérer ses investissements technologiques et d’enrichir son offre de services. L’entreprise affirme également vouloir placer la confiance, la transparence et la protection des données au cœur de sa stratégie de développement, aussi bien au Maroc qu’à l’international.