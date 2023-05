HCP: le taux de chômage a augmenté à 12,9% au premier trimestre 2023

Entre le premier trimestre de 2022 et la même période de 2023, l’économie nationale a perdu quelque 280.000 postes d’emploi, dont 229.000 postes au milieu rural et 51.000 au milieu urbain, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans sa dernière note d’information.

Avec une hausse de 83.000 personnes, 67.000 en milieu urbain et 16.000 en milieu rural, le volume du chômage a atteint 1.549.000 personnes au niveau national, contre 1.466.000 au cours de la même période de 2022.

Le taux de chômage est ainsi passé de 12,1% à 12,9% au niveau national, de 16,3% à 17,1% en milieu urbain et de 5,1% à 5,7% en milieu rural. Ce taux reste plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (35,3%), les diplômés (19,8%) et les femmes (18,1%), souligne la note du Haut-Commissariat.

L’agriculture perd des emplois, le BTP recrute

Entre le premier trimestre de 2023 et la même période de 2022, le secteur de l’agriculture, forêt et pêche a perdu 247.000 postes d’emploi, ce qui correspond à une baisse de 8% du volume de l’emploi dans ce secteur.

Le secteur de l’industrie a perdu quant à lui 10.000 postes d’emploi (-1%), résultat d’une perte de 23.000 en milieu urbain contre une création de 13.000 en milieu rural. Cette perte est de 38.000 dans les activités artisanales, contre une création de 28.000 dans les activités industrielles. De son côté, le secteur des services a perdu 56.000 postes d’emploi (-1%), suite à une baisse de 17.000 en milieu urbain et de 39.000 en milieu rural.

D’un autre côté, le secteur des BTP a créé 28.000 postes d’emploi, résultat d’une création de 50.000 en milieu rural et une perte de 22.000 en milieu urbain, enregistrant une hausse de 2% du volume d’emploi dans ce secteur

Chômage: la région de Casablanca en tête

Cinq régions concentrent 70,7% des chômeurs, détaille la note du HCP. La région de Casablanca-Settat vient en tête avec 26,1%, suivie de Fès-Meknès (13,1%), Rabat-Salé-Kénitra (11,9%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,5%) et l’Oriental (9,1%).

Les taux de chômage les plus élevés sont observés dans les régions du Sud (19,9%) et de l’Oriental (18,5%). Avec moins d’acuité, trois régions dépassent la moyenne nationale (12,9%) à savoir Casablanca-Settat (15,1%), Fès-Meknès (14,5%) et Souss-Massa (13,6%). Cependant, les régions de Marrakech-Safi, de Drâa-Tafilalet et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima enregistrent les taux les plus bas, respectivement 7,7%, 10,9% et 11,2%