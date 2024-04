Hassan Boulaknadel nommé président du Conseil d’administration de Lesieur Cristal

Hassan Boulaknadel est le nouveau président du Conseil d’administration de Lesieur Cristal. Boulaknadel remplace à ce poste Khalid Cheddadi, qui avait été nommé administrateur et Président du Conseil d’administration de Lesieur Cristal le 10 février 2012 et a «depuis joué un rôle clé dans le développement et le succès de la société. Il a en effet guidé Lesieur Cristal à travers diverses phases de croissance stratégique et a contribué activement aux travaux de ses Comités d’audit, stratégique et RH», indique un communiqué de l’entreprise relayé par le magazine Challenge.

«Pour lui succéder, le Conseil d’administration a nommé Hassan Boulaknadal en tant qu’administrateur et nouveau Président, avec effet au 8 avril 2024», poursuit la même source.

En 1994, Hassan Boulaknadal a débuté sa carrière professionnelle dans le domaine de la gestion d’actifs au sein de la BMCE. Après six années, en 2000, il a accédé au poste de directeur général de BMCE Capital Gestion, tout en occupant des responsabilités au sein de la banque d’affaires BMCE CAPITAL, où il a assumé les fonctions de secrétaire général et d’administrateur de diverses filiales du groupe. Parallèlement à ses activités bancaires, Hassan Boulaknadal s’est également impliqué dans les questions de réglementation financière en tant que président de l’ASFIM de 2002 à 2008.

En 2009, un nouveau tournant s’est opéré dans la carrière de Hassan Boulaknadal lorsqu’il a été nommé par Sa Majesté le Roi au sein du CDVM (aujourd’hui AMMC) en tant que directeur général, poste qu’il a occupé jusqu’en 2016. Pendant son mandat, Boulaknadal s’est engagé au niveau international dans les organes de régulation, où il a été élu président de l’Union des régulateurs arabes de 2011 à 2013.

En 2016, Hassan Boulaknadal a été désigné Directeur de l’Office des changes et a également présidé le comité d’allocation d’actifs de la Caisse marocaine des retraites en parallèle.